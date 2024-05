Dispo sur Netflix, ce super polar va être adapté en série

L'excellent "Emily the Criminal" de John Patton Ford porté par Aubrey Plaza va avoir droit à une adaptation en série, dirigée par le réalisateur. La comédienne de son côté ne reprendra pas son rôle, mais reste impliquée sur le projet.

Emily the Criminal, un polar qui mérite d'être vu

Après nous avoir marqué lors du 48e Festival du Cinéma Américain de Deauville, Emily the Criminal n'avait malheureusement eu droit qu'à une sortie VOD en fin d'année 2022. Heureusement, le 14 février dernier, Netflix ajoutait le long-métrage de John Patton Ford à son catalogue, lui permettant ainsi de toucher un plus large public. On vous avait alors grandement conseillé de découvrir ce film, porté par une excellente Aubrey Plaza (Hors contrôle, The White Lotus). Dedans, la comédienne joue une femme en grande difficulté financière qui accepte de participer à des petites arnaques pour se faire de l'argent rapidement. Mais Emily en voudra toujours plus et va s'attirer des ennuis...

Aubrey Plaza - Emily the Criminal ©Low Spark Films

Emily the Criminal captive par son ambiance sombre et sa manière de mêler critique sociale d'une Amérique en crise et pur thriller. De plus, le personnage d'Emily fascine tout en étant socialement assez inadapté. Car elle demeure une anti-héroïne forte prête à tout pour s'en sortir. La proposition de John Patton Ford a grandement convaincu, en atteste les 94% d'avis favorables de la part de la presse sur Rotten Tomatoes. Mais aussi l'annonce de Deadline d'une adaptation en série.

Aubrey Plaza de retour pour la série, mais pas devant la caméra

En effet, le média américain affirme que Legendary Television a acquis les droits du film pour produire une version d'Emily the Criminal en série. John Patton Ford se chargera lui-même de produire et réaliser au moins une partie de la série. On ne sait pas encore s'il s'agira d'une mini-série ou d'un programme étalé sur plusieurs saisons, ni le nombre d'épisodes que dirigera le cinéaste. De plus, Deadline annonce la présence d'Aubrey Plaza, mais uniquement en tant que productrice exécutive. La comédienne ne reprendra donc pas son rôle. On ne sait pas encore quelle actrice incarnera la nouvelle Emily.

Il sera intéressant de voir comment ce récit peut s'étirer sur plusieurs épisodes, et surtout quelle sera la valeur ajoutée par rapport au film. Le projet en étant encore à ses prémices, on devrait en savoir plus sur le diffuseur et une date dans les mois à venir. D'ici là, on vous invite encore une fois à découvrir Emily the Criminal sur Netflix.

