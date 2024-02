Dispo sur Netflix : ce polar est une vraie pépite méconnue à regarder d'urgence

"Emily the Criminal" est disponible sur Netflix depuis le 14 février 2024. Une pépite découverte au Festival de Deauville, avant une en VOD en toute discrétion. Il est temps désormais de rattraper cet excellent polar avec Aubrey Plaza.

Emily the Criminal arrive sur Netflix

Lors du 48e Festival du Cinéma Américain de Deauville, quelques films qu'on découvrait pour la première fois sortaient incontestablement du lot. Comme le bouleversant Aftersun, le fascinant film d'horreur X, ou encore l'orgie baroque Blonde. Mais n'oublions pas également l'excellent Emily the Criminal, polar d'une grande maîtrise. Si dès sa présentation durant le festival on se montrait très enthousiaste, le film n'a malheureusement pas droit à la mise en lumière qu'il méritait. En effet, pas de sortie en salles pour le long-métrage de John Patton Ford, qui a débarqué en VOD en novembre 2022 dans un certain anonymat. C'est donc une très bonne nouvelle que Netflix se soit penché sur son cas, puisque le film a rejoint le catalogue de la plateforme le 14 février 2024.

Dans ce thriller nerveux, on retrouve Aubrey Plaza comme on l'a rarement vue. La comédienne interprète Emily, en grande difficulté financière et qui se trimballe une dette étudiante. À cause d'un casier judiciaire qui n'est pas vierge, l'héroïne ne parvient pas à trouver un emploi stable et doit se contenter d'un petit boulot de livreuse dans la restauration. Jusqu'au jour où un collègue l'informe d'une petite magouille qui lui fera gagner 200 dollars en à peine une heure. Emily va suivre son conseil, et vite se prendre au jeu d'arnaques de cartes de crédit.

Aubrey Plaza - Emily the Criminal ©Low Spark Films

Un polar sombre avec une grande Aubrey Plaza

On pourrait mettre Emily the Criminal dans la catégorie du thriller social. Le film représente une Amérique où l'american dream n'est plus possible et où, à cause d'un système malade, le seul moyen de s'en sortir financièrement est de passer par la criminalité. Des petits crimes qui auront de grandes conséquences. Cela pourrait avoir quelque chose de déjà vu. Mais le scénario d'Emily the Criminal est bien plus malin et pertinent qu'il en a l'air. Car l'héroïne représentée n'est pas comme tout le monde.

Froide, méticuleuse, socialement plutôt inadaptée. Emily n'est pas d'une grande sympathie, mais elle est fascinante, en laissant entrevoir un passé lourd. Raison pour laquelle elle ne se laissera pas faire face à certains dangers. C'est de cette manière que le film parvient à surprendre, comme dans une scène où Emily se fait braquer, avant de se relever et de s'imposer face à ses assaillants.

C'est finalement une anti-héroïne forte, qui fait face à l'adversité et n'a, au fond, peur de rien ni personne. La manière qu'a John Patton Ford de retourner certains clichés et moments attendus dans ce genre de film est remarquable. Il offre ainsi une œuvre sombre, mais en rien pessimiste, à la mise en scène évoquant le cinéma de Michael Mann (dès lors qu'il filme Los Angeles la nuit) et au final puissant, profond sans aucun manichéisme.