Éric Rochant (Le Bureau des légendes) prépare une nouvelle série d'espionnage aux États-Unis

Après cinq saisons brillantes du "Bureau des légendes", son créateur Éric Rochant s'en va sous d'autres cieux. C'est en effet aux États-Unis que le réalisateur et scénariste va poursuivre ses oeuvres, avec l'annonce d'une série d'espionnage international en partenariat avec les producteurs de la série "Snowpiercer".

Du national à l'international, la suite logique ?

L'annonce a d'abord été une surprise, et puis tout s'est recomposé dans une continuité finalement très forte. Révélé par Deadline, le futur projet du créateur de l'immense série Le Bureau des légendes s'inscrit dans la pure continuité de celle-ci, mais aussi dans celle de sa carrière. En effet, Éric Rochant s'est progressivement construit une filmographie qui tire ouvertement vers le genre de l'espionnage, avec deux de ses trois films les plus remarqués : Les Patriotes et Möbius (le troisième étant sa première réalisation, Un Monde sans pitié). Explorer de manière croisée des intrigues géopolitiques et les caractères des individus pris dans celles-ci est le coeur de ses créations, et c'est donc en toute logique qu'Éric Rochant va internationaliser ses futurs récits avec la société de production Tomorrow Studios, à qui l'on doit la série Snowpiercer.

Une nouvelle série, ou une "fausse" saison 6 du BDL ?

L'arrêt du showrunning de la série Le Bureau des légendes par son créateur n'a pas signé la fin de la série, qui va continuer. Sans son créateur donc, et en abordant un nouveau cycle. Avec le changement à la tête de la série, et les retards occasionnés par la pandémie de coronavirus, le rythme d'une saison par an ne pourra pas être respecté. Lors de la présentation de la cinquième saison, le directeur de la fiction chez Canal+ avait ainsi déclaré :

Le Bureau des légendes continue à vivre. Mais dans l'esprit d'Eric Rochant ce n'est pas une saison 6, mais un nouveau cycle.

Pour la nouvelle série du créateur français, les intrigues vont se déployer au niveau mondial et multiplier les participants. On sait donc que cette série d'espionnage international développera les histoires d'agents aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Chine et en Russie. Et c'est sur cette dimension chinoise qu'on voit, plus qu'ailleurs, une continuité. En effet, lors de la présentation de la quatrième saison à l'automne 2018, Éric Rochant avait déclaré penser sa création en trilogies de saisons. C'est-à-dire que la saison 4 venait faire le bilan des trois premières - le dysfonctionnement Malotru (Mathieu Kassovitz) - avec l'arrivée de JJA (Mathieu Amalric), tout en ouvrant un nouveau cycle sur le cyberespionnage, avec la Russie au premier plan. Et il avait répondu à une question d'un journaliste portant sur le futur de la série, déclarant qu'il faudrait évidemment, par souci d'actualité et de réalisme, faire un jour entrer en jeu la Chine... Ce qu'il a d'une certaine manière confirmé lors de la présentation de la saison 5, comme rapporté par nos confrères d'Allociné :

On a songé à parler de la Chine, car on voulait changer d'ambiance, mais on l'a réservée pour plus tard. Le choix du Cambodge, terrain de manœuvre technologique pour les Russes, était une façon d'aborder la déterritorialisation des attaques.

Cette formule "on l'a réservée pour plus tard" a-t-elle été prononcée à un moment où Éric Rochant pensait être encore là pour une sixième saison, et y finir son cycle "russe" ? Un mystère qui ne sera probablement jamais éclairci. Comme l'ont remarqué plusieurs spectateurs, la saison 5 a compressé plusieurs arcs narratifs, en premier lieu celui de JJA, mais aussi celui de Marie-Jeanne, pour réactiver celui de Malotru. La frustration de ne pas avoir une conclusion proprement développée du jeu d'espionnage avec la Russie a été heureusement tempérée par les deux très beaux épisodes finaux réalisés par Jacques Audiard, centrés sur Malotru et offrant une synthèse onirique de tout ce qui avait précédé. Disons-le franchement, une sixième saison traitant les enjeux encore vifs de la cinquième saison semblait plus qu'attendue, mais la fin du cycle Rochant est arrivée très brutalement.

On peut donc se poser la question : cette nouvelle série ne serait-elle pas une version dérivée de la sixième saison du Bureau des légendes que n'a pas pu faire Éric Rochant avec Canal+ ?

Le nouveau "Bureau" vs Citadel des frères Russo ?

Là où les enjeux prennent de l'importance, c'est au regard du planning concernant les futurs programmes siglés "espionnage". Car une des créations les plus attendues sur le sujet est la série "multiple" Citadel, produite par les frères Russo, avec notamment Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas dans des rôles importants. Cette série sera particulière puisqu'il y aura un programme américain, la série "mère", et des séries "soeurs" produites et diffusées dans le même temps au Mexique, en Inde et en Italie. Bien entendu, toutes les intrigues se croiseront...

C'est ainsi face à ce projet XXL - qui sera sur Amazon Prime Video-, qu'Éric Rochant devrait faire ses premiers pas de réalisateur aux États-Unis. Tout porte donc à croire que sa nouvelle série sera elle aussi richement ressourcée, avec un casting international pour être réaliste et, qui sait, verra-t-on peut-être une partie du casting historique du Bureau des légendes ? Une affaire que nous allons suivre de très près...