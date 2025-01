Euphoria saison 3 : enfin la nouvelle que l’on attendait !

On a longtemps eu des doutes sur la saison 3 d’"Euphoria", qui a connu un développement chaotique. Mais la nouvelle que l’on attendait vient enfin de tomber.

Après une longue incertitude…

Série phare de HBO, Euphoria dresse le portrait d’une lycéenne qui retourne à l’école après un séjour en centre de désintoxication. La série qui s’intéresse aux difficultés que l’on peut rencontrer à l’adolescence a été un véritable triomphe à sa sortie en 2019. Sa deuxième saison ainsi que ses deux épisodes spéciaux ont également été encensés lorsqu’ils ont été dévoilés.

Depuis, un troisième chapitre de la série a été annoncé. Toutefois, en mars 2024, de gros doutes ont été émis sur l’avenir d’Euphoria, à cause d’une production chaotique. On pouvait alors craindre que sa troisième saison ne voie finalement jamais le jour. En juin 2024, le patron de HBO, Casey Bloys, avait tenu à rassurer les fans. Il avait affirmé que le créateur de la série, Sam Levinson, était au travail sur la suite. Et nous avons désormais la nouvelle que l’on attendait avec impatience.

… la saison 3 d’Euphoria s’apprête à débuter son tournage !

Sur son blog The InSneider, le journaliste Jeff Sneider a fait une révélation majeure sur l’avenir d’Euphoria. Il a affirmé que la saison 3 de la série verrait bel et bien le jour, expliquant que son tournage débuterait même très bientôt. Ainsi, les prises de vues de ce nouveau chapitre devraient commencer ce jeudi 30 janvier.

Après de longs mois d’incertitude, on peut donc être rassuré sur l’avenir d’Euphoria, puisque Jeff Sneider est généralement très bien informé. Le journaliste n’a en revanche pas donné plus de détails sur la saison 3. Mais en juin 2024, Casey Bloys avait révélé que les nouveaux épisodes ne devraient cette fois pas se dérouler au lycée.

Les principaux acteurs devraient revenir

Concernant le casting de ces nouveaux épisodes, Casey Bloys avait aussi assuré que les principaux acteurs d’Euphoria seraient de retour pour la suite. Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney et Jacob Elordi devraient donc tous revenir jouer respectivement Rue, Jules, Cassie et Nate.

Tout comme les deux saisons précédentes, le troisième chapitre d’Euphoria devrait se découper en huit épisodes. Ceux-ci n’ont pas encore de date de sortie. Mais avec un début de tournage imminent, on peut espérer les découvrir en première partie d’année 2026.