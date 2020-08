Euphoria : un épisode spécial à venir en attendant la saison 2 ?

Le tournage de la saison 2 d' "Euphoria" a été touché par la crise sanitaire. Les prises de vue n'ont pas pu démarrer et la diffusion prendra du retard. Pour nous faire patienter, l'équipe pourrait tourner un épisode spécial qui servirait de transition entre les deux saisons.

Euphoria : une série de grande qualité

HBO a toujours cette capacité à se distinguer avec des programmes exigeants. En 2018 a été diffusée la première saison d'Euphoria, une série sur l'adolescence qui se distingue par son originalité et sa modernité. Sam Levinson a imaginé une histoire qui débute sur la sortie d'un centre de désintoxication de Rue (Zendaya), une adolescente qui a un peu trop forcé sur la prise de substances nocives. De retour au lycée, elle rencontre Jules (Hunter Schafer), une jeune femme transgenre avec qui elle noue une forte relation. Autour de ces deux figures naviguent plusieurs personnages secondaires, Euphoria voulant capter le pouls d'une jeunesse actuelle difficile à cerner. La série a marché grâce à son emphase formelle qui nous gratifie de quelques moments prodigieux, et pour ses personnages qui disent des choses de notre époque. La saison 1 a été une réussite et le network a déjà commandé une seconde salve d'épisodes.

Un épisode événementiel pourrait se faire

Cette saison 2 prendra vraisemblablement du retard avec la crise sanitaire. Aucune date n'a jamais été dévoilée, mais la série sera impactée, comme ce que l'on voit en majorité dans l'industrie hollywoodienne ces derniers temps. Pour nous faire patienter, l'équipe serait en train de réfléchir à faire un épisode événement qui servirait de transition entre les deux saisons. Dans son passage sur Jimmy Kimmel Live, l'actrice principale Zendaya a révélé qu'elle aimerait tourner quelque chose de spécial pour essayer de compenser l'impossibilité d'avancer sur la suite. Car tant que la sécurité de l'équipe n'est pas garantie, la production ne sera pas entamée :

Nous pourrions faire un petit épisode. Je ne sais pas vraiment comment le décrire, mas un épisode que nous pouvons faire avec un nombre limité de personnes, dans un environnement sûr. Je ne sais pas quoi, juste donner quelque chose aux gens.

Elle explique dans le reste de l'interview que le premier jour de tournage de la saison 2 était prévu juste au moment où l'arrêt des activités a été décrétée. Les scénarios sont prêts, l'équipe était sur le pont, mais ce drame planétaire a freiné l'élan. Quand le contexte le permettra, tout ce monde se remettra en marche pour nous concocter des épisodes qu'on souhaite aussi puissants que les précédents. Une diffusion en 2021 n'est pas à exclure, si les prises de vue reprennent avant la fin de l'année.