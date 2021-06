Euphoria : un premier teaser pour la saison 2

Retardée à cause de la crise sanitaire, la saison 2 de "Euphoria" commence gentiment à se dévoiler avec un tout premier teaser centré sur Rue et Jules. À en croire cet aperçu, des retrouvailles vont avoir lieu dans les prochains épisodes.

Euphoria : une saison 2 attendue de pied ferme

Lorsque la première saison d'Euphoria est arrivée sur nos écrans, tout le monde a compris que nous avions là un programme spécial, au-dessus du lot. La création de Sam Levinson entendait dépeindre le monde cruel des adolescents, avec une impressionnante maestria formelle. Le scénario présente Rue (Zendaya), une adolescente qui tente de reprendre une vie normale après un passage en cure de désintoxication. C'est alors qu'elle fait la rencontre de Jules (Hunter Schafer), une jeune fille qui va devenir essentielle dans sa vie. En plus de ces deux figures principales, la série s'attarde sur un tas de personnages secondaires pour créer un univers riche et balayer plusieurs sujets.

Euphoria ©HBO

On ne remercie pas la crise sanitaire, qui a engendré du retard dans la conception de la seconde saison. Heureusement, pour nous faire patienter, nous avons eu droit à deux épisodes spéciaux. S'ils n'ont pas fait avancer l'intrigue, ils ont exploré l'état mental des deux jeunes filles. Avant des retrouvailles ? Tout le monde se demande ce que la suite va nous réserver et Zendaya vient de profiter des deux ans du lancement de la série pour dévoiler un tout premier teaser de la saison 2 :

Un extrait qui reste dans la lignée de ce que l'on connaît, avec une idée visuelle permettant de traduire une émotion. En l'occurrence, Rue, plongée dans la pénombre, voit son monde s'illuminer et le sourire revenir quand elle aperçoit Jules dans les couloirs du lycée. Comment vont se passer les retrouvailles ? On les imagine mouvementées, après cet abandon sur le quai de la gare.

Hormis ces images qui respectent l'esprit d'Euphoria, on ne dispose toujours pas d'une date de sortie des épisodes. Sam Levinson confiait plus tôt dans l'année que le but était de lancer la saison avant la fin de 2021. Impossible de déterminer si ça sera le cas mais une arrivée durant l'hiver n'est absolument pas irréaliste. Aux États-Unis, la série sera toujours à suivre sur HBO. Chez nous, c'est probablement OCS qui continuera de la proposer en US+24.