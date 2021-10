Extrapolations : Tahar Rahim et Meryl Streep dans une série sur le changement climatique

Une nouvelle série est en production du côté d'Apple TV+ et les quelques informations dévoilées témoignent d'une belle ambition. Actuellement en production, "Extrapolations" réunit un casting de très grande qualité avec notamment Meryl Streep, Sienna Miller, Tahar Rahim et Kit Harington.

Apple TV+ : doucement mais sûrement

Discrètement, avec la culture du secret qu'on lui connaît, le géant Apple se positionne sur le marché du streaming avec sa plateforme Apple TV+. Un service qui a déjà sorti quelques succès. Côté films, on peut évoquer Cherry des frères Russo, CODA, le remake américain de La Famille Bélier, ou encore USS Greyhound : La Bataille de l'Atlantique avec Tom Hanks. Ce dernier remet le couvert pour Apple TV+ avec Finch, attendu début novembre. Et on aura l'année prochaine Macbeth de Joel Coen ainsi que Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Côté séries The Morning Show avec Jennifer Aniston et Steve Carrell, Ted Lasso avec Jason Sudeikis et récemment Foundation, adaptée de l'oeuvre d'Isaac Asimov. Sur sa lancée, Apple TV+ annonce maintenant une nouvelle série intitulée Extrapolations.

Extrapolations : c'est quoi cette série ?

Extrapolations, actuellement en production, a tout pour être un très gros morceau. En effet, la série en huit épisodes s'attachera à décrire les bouleversements planétaires occasionnés par le changement climatique et les progrès technologiques, en suivant les parcours de plusieurs individus. Travail, famille, religion, relations amoureuses, la série promet un regard quasi exhaustif sur la profondeur de ces bouleversements.

Scott Z. Burns ©Todd Williamson

C'est le producteur, scénariste et réalisateur Scott Z. Burns qui a créé et réalisera la série. C'est un collaborateur proche de Steven Soderbergh, puisqu'on lui doit en effet l'écriture de Contagion, de Effets secondaires et de The Laundromat. Il a travaillé par ailleurs sur La Vengeance dans la peau, et la récente trilogie de La Planète des singes. À noter qu'il a aussi produit le célèbre documentaire d'Al Gore Une vérité qui dérange. Celui-ci a déclaré dans le communiqué de presse officiel :

La seule chose dont on est sûrs pour l'avenir, c'est qu'on y va tous ensemble - et on y emmène nos espoirs, nos peurs, nos appétits, notre créativité, notre capacité à aimer et notre prédilection à faire de la peine.

Un casting exceptionnel annoncé pour Extrapolations

Pour les personnages de cette histoire, les auteurs et producteurs mettent ainsi les petits plats dans les grands en réunissant un casting de très grande qualité. L'immense Meryl Streep est de la partie dans un rôle encore inconnu. L'actrice britannique Sienna Miller jouera une biologiste marine du nom de Rebecca Shearer, quand Kit Harington sera Nicholas Bilton, patron d'un géant industriel. L'acteur français Tahar Rahim, très demandé après Désigné coupable, interprètera lui Ezra Haddad, un homme sujet à des pertes de mémoire.

Ça ne s'arrête pas là puisque David Schwimmer jouera Harris Goldblatt, père d'une adolescente. Matthew Rhys sera un promoteur immobilier, et Daveed Diggs incarnera un rabbin du sud de la Floride. Gemma Chan sera une mère célibataire et banquière en micro-finance. Enfin Adarsh Gourav, révélé par Le Tigre blanc, sera Gaurav, un chauffeur à louer.

Avec un tel casting pour des épisodes interconnectés, il faut s'attendre à ce que le casting soit distribué selon les épisodes et les lieux où se déroulera l'action. En effet, à la manière du projet Citadel des frères Russo chez Amazon, Extrapolations devrait être un spectacle globalisé, avec l'ambition d'un récit se portant à la fois sur des individus et à l'échelle planétaire.

Actuellement en production, aucune date de diffusion n'a encore été donnée pour Extrapolations.