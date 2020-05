Fairy Tail : l'anime de la bastonnade à (re)voir sur ADN

Pale copie de "One Piece", shonen stéréotypé, adaptation animée qui tire sur la longueur... Beaucoup de reproches ont été attribués à "Fairy Tail", manga d'Hiro Mashima qui a pourtant eu un gros succès dans les librairies comme à la télévision. Retour sur un anime devenu culte.

L'histoire se déroule dans un royaume où des mortels peuvent contrôler et manipuler la magie. Ces derniers se retrouvent dans différentes guildes et doivent effectuer certaines missions sous la responsabilité du conseil de la magie. Parmi les nombreuses guildes, nous suivons celle de "Fairy Tail", qui est réputée pour la puissance de ses membres mais également pour les nombreux dégâts qu'elle cause après son passage.

Une série divertissante

Fairy Tail ne s’embarrasse pas de la subtilité et elle l'assume. Par conséquent, la série est connue pour ses bastons à outrance. Les affrontements sont nombreux, intenses et rythmés. Les invocations et les transformations sont épiques, accompagnées par une bande-son de génie qui cristallise encore plus les tensions et les émotions.

Comme chez Dragon Ball, l'humour est omniprésent grâce notamment à des personnages totalement décalés. Tel Goku, Natsu (le personnage principal) est idiot, adore manger et multiplie les catastrophes. Toutefois, il a tout du héros typique lorsqu'on touche à ses proches. Et il n'est animé que par le désir de devenir plus fort et affronter des personnages puissants.

Une série plus intelligente qu'on ne le croit

Fairy Tail sait se démarquer de ses influences de base. A commencer par son scénario. Bien que le fil rouge de la série et les différentes révélations mettent du temps à voir le jour, on pourra quand même saluer le fait que l'anime possède une histoire, un univers riche et structuré. Que ce soit sur les Guildes et son organisation, le mystère autour des Dragons disparus ou bien encore le livre de Zehef, la série possède suffisamment d'intrigues annexes pour contenter un spectateur qui ne cherche pas que les combats.

Des personnages hauts en couleur

Fairy Tail possède une galerie impressionnante de personnages et la plupart ont un temps d'exposition non négligeable. Que ce soit Natsu, Grey, Juvia, Lucy, Wendy, Gajeel, Mirajane ou Erza, tous ont, à un moment donné ou un autre, leur part d'importance dans une intrigue, un événement ou un affrontement. C'est assez rare pour être souligné dans un shonen (type de manga ou d'anime dont la cible est constituée principalement de jeunes adolescents masculins), tant les personnages secondaires sont souvent mis de côté au fur et à mesure que la série avance.

D'ailleurs, parlons d'Erza Scarlet. Dans un shonen où ce sont souvent les hommes qui occupent le haut du panier en terme de force, a-t-on déjà vu une héroïne qui non seulement leur tient tête, mais possède également un background et une importance capitale dans l'oeuvre ? C'est simple, les meilleurs combats de Fairy Tail sont ceux d'Erza. Le personnage qui a le passé le plus fascinant est Erza. Celle qui possède la personnalité la plus développée de l'oeuvre est Erza. Elle pourrait presque être la protagoniste de l'anime que cela ne gênerait personne. Au contraire. Il est d'ailleurs à souligner que le reste des personnages féminins ne fait pas figure de potiche. Toutes savent se battre et sont aussi badass que leurs collègues masculins.

De quoi vous convaincre de (re)voir les 328 épisodes de Fairy Tail ? Si c'est le cas rendez-vous sur la plateforme ADN.