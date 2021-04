Falcon et le Soldat de l'Hiver : et si Sharon Carter était un Skrull ?

Une nouvelle théorie intéressante vient de faire surface concernant le rôle de Sharon Carter dans « Falcon et le Soldat de l'Hiver ». Il se pourrait effectivement que la protagoniste soit en réalité un Skrull sous couverture. ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur la fin de la série !

Falcon et le Soldat de l'Hiver : fin de saison

Dans le dernier épisode de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, les fans ont appris, effarés, que Sharon Carter est en réalité Power Broker. Ce grand méchant, qui est resté dans l'ombre pendant toute la durée de la saison, se révèle être finalement l'héroïne incarnée par Emily VanCamp depuis Captain America : Le Soldat de l'Hiver. Cette dernière, également apparue dans Captain America : Civil War, a bien caché son jeu. L'ancienne agent du S.H.I.E.L.D. semble avoir changé de camp. Dans les comics, Power Broker est un super-vilain créé en 1978 par Jack Kirby. Dénommé Curtiss Jackson, c'est lui qui est à l'origine des pouvoirs de Battlestar et de l'Agent U.S. Le MCU décide d'emprunter une autre route, et de donner une nouvelle identité à Power Broker. Dans le show, cette personnalité est donc une autre facette de l'agent Carter.

Sharon Carter (Emily VanCamp) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios / Disney +

Cette ancienne alliée loyale envers Captain America, descendante de Peggy Carter, a subi le meilleur retournement de situation de ces dernières années. C'est le premier personnage sensiblement bon qui passe du côté obscur au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). Dans la toute dernière scène de Falcon et le Soldat de l'Hiver, Sharon Carter infiltre le gouvernement américain, et ne semble pas travailler seule. Ce qui suggère une autre éventualité : et si Sharon Carter était en fait un skrull ?

Les Skrull bientôt au centre de Secret Invasion

Cette race extraterrestre métamorphe a été introduite dans le MCU pour la première fois dans Captain Marvel. Dans les comics, les Skrull cherchent à prendre le contrôle de la Terre dans l'excellent crossover Secret Invasion. Pour cela, ils infiltrent toutes les instances américaines. Que ce soit du côté des politiques, des organisations secrètes et des super-héros, des Skrull prennent la place des êtres humains pour doucement, mais sûrement, les remplacer. Contre toute attente, Captain Marvel a choisi une autre approche. Le film dépeint les Skrull comme une race extraterrestre victime des Kree. Présentés comme des gentils, les spectateurs apprennent ensuite qu'ils travaillent avec Nick Fury dans Spider-Man : Far From Home. Enfin, dans WandaVision, les Skrull sont encore présentés comme des alliés.

Captain Marvel ©Marvel Studios

Mais tout ceci est sûrement une fausse piste de la part de Marvel Studios pour perdre le grand public. Parce qu'avec l'annonce de la série Secret Invasion, les aficionados savent que les choses vont se gâter, et que les Skrull vont tenter de prendre le contrôle de la Terre. Et il se pourrait que cette action diabolique soit déjà en marche. Possiblement, certains Skrull sont déjà sous couverture et ont pris la place de certains de nos héros bien connus. Et une théorie suggère que c'est le cas avec Sharon Carter.

Sharon Carter est-elle un Skrull ?

Plusieurs éléments tendent à confirmer cette hypothèse. Déjà, de nombreuses questions sans réponse entourent cette protagoniste. Pourquoi Sharon Carter a-t-elle été punie si durement par le gouvernement américain après la Civil War ? Quelles sont les motivations de Sharon Carter en tant que Power Broker ? Et comment se fait-il que Sharon Carter soit toujours à la tête de son cartel sur Madripoor alors qu'elle s'est fait prendre par le Snap de Thanos dans Avengers : Infinity War ? (Falcon et le Soldat de l'Hiver se déroule seulement six mois après les événements d'Avengers : Endgame).

Sharon Carter (Emily VanCamp) ©Marvel Studios

Des questions sans réponse qui prendraient un tout autre sens si Sharon Carter se révélait être un Skrull... Pour cette théorie, il faut retourner quelques années en arrière. Supposons que Sharon Carter était une humaine normale dans les films Captain America. On sait que l'Agent Carter a été effacée des vivants pendant 5 ans à cause du claquement de doigts de Thanos. Ce qui signifie qu'elle est devenue Power Broker avant le Snap. Puis est revenue à son ancienne situation après le Blip (le claquement de doigts de Hulk). Ou, autre option, elle est devenue Power Broker dans les six mois qui séparent Avengers : Endgame et Falcon et le Soldat de l'Hiver (ce qui est peu probable).

L'invasion a déjà commencé

Le claquement de doigts de Thanos est certainement l'occasion idéale pour les Skrull de s'infiltrer sur Terre. C'est d'ailleurs sûrement de cette manière que Marvel Studios va présenter les choses. Un Skrull aurait facilement pu prendre la place de Sharon Carter pendant ses 5 ans d'absence, s'installer à Madripoor et devenir Power Broker. Lorsque Hulk ramène tout le monde dans Avengers : Endgame (ce qui ne doit pas arranger l'invasion des Skrull), ces extraterrestres métamorphes ont certainement kidnappé les humains originaux pour continuer d'exister à leur place.

Secret Invasion ©Marvel Studios / Disney +

Comme le souligne Bucky dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, Sharon Carter est devenue une autre femme, plus violente, plus colérique et surtout beaucoup plus amère. Une modification comportementale qui pourrait suggérer un changement d'identité. De même, quand elle est blessée d'une balle dans le dernier épisode de la série, la mise en scène ne met jamais en avant sa blessure. Peut-être un moyen de dissimuler le sang vert du Skrull. Et sa convalescence n'est pas montrée, ce qui évoque un organisme plus résistant que celui des humains. Ainsi, la véritable Sharon Carter serait retenue prisonnière quelque part avec, sûrement, de nombreux autres héros, eux aussi remplacés pendant les 5 ans qui séparent Infinity War et Endgame. Et même si, à l'heure actuelle, aucun élément ne vient confirmer cette idée, il s'agit d'une théorie qui tient largement la route, surtout à la veille de Secret Invasion...