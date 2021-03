Falcon et le Soldat de l'Hiver : faut-il attendre une saison 2 ?

La série "Falcon et le Soldat de l'Hiver" arrive très prochainement sur Disney+. Seconde création originale Marvel sur la plateforme, elle va raconter ce qu'il se passe après la retraite de Captain America. Allons-nous avoir un programme limité ou est-ce qu'une saison 2 est déjà prévue ?

Falcon et le Sodat de l'Hiver : la seconde série live Marvel

Si l'on craint que Marvel tombe dans la surenchère avec un agenda très chargé, les séries sont pour l'instant une parfaite solution pour échapper à une actualité cinématographique au ralenti. Tout juste après WandaVision, c'est Falcon et le Soldat de l'Hiver qui entame sa diffusion dès le 19 mars prochain. Nous suivrons dedans les personnages campés par Anthony Mackie et Sebastian Stan dans leur quête pour prendre la relève de Captain America. Rappelons que le super-héros a subi un vieillissement accéléré à cause d'un voyage dans le passé. Steve n'est plus physiquement en capacité de tenir le bouclier et quelqu'un va devoir prendre sa place. La série prolongera donc l'univers étendu avec très probablement des belles surprises pour les fans. Nous verrons sur quoi elle se terminera et si la porte sera ouverte pour une autre saison. Certains ont décidé de ne pas attendre aussi longtemps et se posent déjà la question.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Disney+/Marvel

Une saison et puis s'en va ?

Lors d'une interview chez Variety, Anthony Mackie a été interrogé sur la possible existence d'une seconde salve d'épisodes. L'acteur qui incarne Falcon a avoué qu'aucune discussion n'avait eu lieu dans ce sens. Ce qui veut dire que nous devrions avoir une série limitée. Il semblerait que ce soit aussi le sort réservé à WandaVision. D'après des propos récents de Kevin Feige, elle ne devrait pas non plus s'étendre. On ne sait pas encore si ce traitement va être généralisé mais le format de la mini-série permet de prendre plus de temps qu'au cinéma pour raconter une histoire.

Le MCU est déjà assez chargé comme ça pour ne pas s'alourdir avec des saisons supplémentaires. Encore moins quand ce sont des personnages déjà connus sur grand écran. En revanche, il serait moins étonnant de voir des nouveaux héros obtenir plusieurs saisons s'ils n'ont pas l'honneur d'être utilisés dans les salles obscures. On pense à Moon Knight ou encore Miss Hulk. Avec Marvel, tout reste possible et même sans d'autres épisodes sur Falcon et le Soldat de l'Hiver, cela ne veut absolument pas dire qu'ils ne seront plus jamais conviés à la fête.