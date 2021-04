Falcon et le Soldat de l'Hiver : que retenir de l'épisode final ?

Qui pour prendre la relève de Captain America ? C'est la grande question qui devait irriguer "Falcon et le Soldat de l'Hiver". Son successeur est désormais connu avec le dernier épisode. Retour sur tout ce qu'il faut retenir de ce final.

Sam Wilson, le digne héritier de Steve Rogers

Que contenait la valise donnée par Bucky (Sebastian Stan) à Sam (Anthony Mackie) ? Le dernier plan de l'épisode 5 a joué avec nos nerfs en ne dévoilant pas son contenu. Marvel a l'art de teaser ses éléments forts pour nous faire patienter. Quand le final s'ouvre en pleine situation de crise, la réponse à la question que l'on vient d'évoquer tombe. Le monde a un nouveau Captain America. Et il est noir. Sam endosse un nouveau costume orné de la bannière étoilée, et combine l'utilisation du bouclier en vibranium avec ses ailes de Falcon.

Les États-Unis ont donc un nouveau protecteur attitré, qui saura s'inscrire dans le prolongement de Steve. Le MCU n'aura pas tardé à se trouver une solution de remplacement à l'une de ses icônes et on a hâte de voir à quel moment il va revenir. La scène post-générique semble annoncer qu'il va affronter Sharon Carter (Emily VanCamp). Sam a respecté sa part du marché en lui offrant un retour au pays avec des excuses du gouvernement. La série nous a cependant surpris en faisant le choix de lui donner le rôle de Power Broker alors que cet antagoniste a une autre identité dans les comics.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

John Walker : from Captain America to U.S. Agent

Falcon et le Soldat de l'Hiver règle la question de Captain America, mais a ajouté à l'équation, entre temps, un élément perturbateur : John Walker (Wyatt Russell). Dans la scène post-générique de l'épisode 5, le garçon était énervé par la mort de son partenaire et se fabriquait sa propre combinaison de Captain. Aidée par Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), il se trouve maintenant une nouvelle identité en devenant l'U.S. Agent. La série est arrivée à réinterpréter à sa manière la trajectoire du personnage dans les comics. On vous en a déjà parlé par le passé, John est dans la version papier le remplaçant officiel de Captain America. À la suite d'un scandale (qui n'est pas le même que celui de la série), il perd sa place et se réinvente sous le pseudo d'U.S. Agent.

Nous sommes prévenus : il faudra compter sur lui dans la suite de l'univers étendu, bien que rien n'ait encore été dévoilé sur les autres projets dans lesquels il pourrait figurer. Là encore, les comics sont un matériel à ne pas négliger pour fonder des théories. Ils nous enseignent que l'U.S. Agent est affilié aux Vengeurs de la Côte Ouest. Une équipe qui n'est pas encore pressentie pour figurer dans le MCU. Il sera intéressant de voir comment ce dérivé du Captain et l'officiel vont pouvoir cohabiter.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

L'hommage à Isaiah Bradley

En plus d'introduire un Captain America noir, la série n'en oublie pas pour autant de mettre un point final à l'arc d'Isaiah Bradley (Carl Lumbly). Cet ancien Super-Soldat avait une forte rancoeur à l'égard du gouvernement américain. Grâce à Sam, il a enfin la reconnaissance qu'il mérite en ayant sa statue dans le musée dédié à Captain America. Ce grand final aura d'abord privilégié l'action, puis un discours engagé sur les laissés-pour-compte et, enfin, l'émotion. Le sixième épisode a ouvert plusieurs pistes intéressantes pour la suite du MCU. Tout en réaffirmant son désir de s'engager en faveur de la diversité. Faut-il maintenant attendre une seconde saison ? Le statut de mini-série qui en resterait là nous semble le meilleur. La transition post-Captain America a été faite et on veut maintenant voir Sam briller sur grand écran.