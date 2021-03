Falcon et le Soldat de l'Hiver sera une série importante pour la suite du MCU

Tout juste le temps de se remettre de "WandaVision" qu'une nouvelle série du MCU arrive sur Disney+. "Falcon et le Soldat de l'Hiver" débute le 19 mars et les fans seraient inspirés de la suivre car elle va avoir une grosse importance dans la suite de l'univers étendu.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : la relève de Captain America

Ça devait être elle, Falcon et le Soldat de l'Hiver, la première série live inédite de l'univers Marvel sur Disney+. Le studio a légèrement revu son plan d'action, forcé par une production qui a pris du retard. On a donc pu se remettre en selle avec WandaVision et nous ne sommes pas déçus. C'est désormais au tour des personnages incarnés par Anthony Mackie et Sebastian Stan de faire leur entrée sur la plateforme. Le scénario se déroule juste quelques mois après les événements d'Avengers : Endgame et présente Sam Wilson qui détient le bouclier de Captain America. Cette nouvelle responsabilité l'oblige à s'opposer au Baron Zemo (Daniel Brühl), le méchant de Captain America : Civil War qui a décidé de faire son retour pour s'en prendre aux super-héros.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Disney+/Marvel

Une série déterminante pour la suite du MCU

Étant donné le contexte post-Steve Rodgers, on se doute que la série lancée le 19 mars va avoir son importance. C'est le premier morceau qui va nous montrer un futur sans ce personnage emblématique des Avengers. Cette nouvelle étape va normalement tenir sur une seule salve d'épisodes. D'après les dernières informations, aucune seconde saison de Falcon et le Soldat de l'Hiver n'est prévue. Mais le showrunner Malcolm Spellman vient de teaser dans une interview chez EW que l'histoire lancera d'autres projets de l'univers étendu. Il annonce qu'au moins trois autres titres à venir seront liés à cette série.

Bien sûr, il se garde bien de dire desquels il peut s'agir. Pour WandaVision, nous savions qu'un lien était prévu avec Doctor Strange in the Mutlivers of Madness et possiblement avec Spider-Man : No Way Home. Ici, aucune filiation n'a été préalablement évoquée. Mais on se doute bien que Falcon et le Soldat de l'Hiver ne sera pas un projet isolé. La logique d'univers étendu réclame que des ponts soient établis entre différents titres. Tout porte à croire qu'Anthony Mackie va devenir une nouvelle tête d'affiche du MCU et nous sommes prêts à parier qu'il va avoir un rôle important à l'avenir. Les épisodes qui nous attendent dans les prochaines semaines devraient nous éclairer sur sa future utilisation dans le MCU.