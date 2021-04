Falcon et le Soldat de l'Hiver : [SPOILER] en pleine rédemption dans l'épisode 3

Cette semaine dans "Falcon et le Soldat de l'Hiver", les deux héros retrouvent une Sharon Carton en exil et sont rejoints par un allié surprenant. Si vous n'avez pas vu l'épisode 3, ce qui va suivre n'est tout naturellement pas pour vous.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : une série plus classique que WandaVision

Deux épisodes sur les six de prévus auront suffi pour nous faire comprendre que Falcon et le Soldat de l'Hiver n'allait pas devenir le noyau d'une vague de théories farfelues. La seconde série originale Marvel sur Disney+ a opté pour une approche moins sensationnaliste de ce côté, pour tranquillement suivre un cheminement classique dans le MCU.

Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) se sont lancés aux trousses des Flag Smashers. Un groupuscule aux idées dangereuses dont les membres sont dotés d'une force décuplée. À la fin du second épisode, le duo rendait visite au Baron Zemo (Daniel Brühl) enfermé en prison pour y voir plus clair sur la situation. Le méchant que l'on a vu dans Captain America : Civil War obtient enfin sa seconde apparition dans l'univers étendu.

Le Baron Zemo change de camp

Avant que Falcon et le Soldat de l'Hiver ne soit lancée, la promotion avait orienté les fans vers un retour en tant qu'antagoniste pour Zemo. L'épisode de cette semaine montre que l'on s'est fait avoir. Sa remise en liberté est volontaire et le voilà en train d'accompagner nos deux héros du côté de Madripoor. Une petite visite dans cette ville fictive doit permettre d'en apprendre plus sur Power Broker, un méchant dont nous vous parlions déjà après la diffusion de l'épisode 2. Notre principale théorie était que son sérum pouvant accroître les capacités physiques avait été volé par les Flag Smashers. C'est exactement ce que l'on vient d'apprendre. Bien qu'il ait été question de lui, le Power Broker ne s'est pas montré. L'intrigue confirme cependant que cette piste est centrale, ce qui veut dire que nous finirons sûrement par le découvrir prochainement.

Falcon et le Soldat de l'Hiver © Marvel Studios / Disney+

La saison étant déjà à mi-chemin, il fallait que le narration ne perde pas trop temps. La surprise la plus intéressante jusqu'ici reste la rédemption de Zemo. À la manière de Loki, la série le fait changer de camp et lui donne un air plus sympathique. Espiègle, malin et dangereux quand il le veut, on le découvre sous un autre jour. Une évolution qui sied mieux au talent de Daniel Brühl. Cette bifurcation dans sa caractérisation rejoint celle de Bucky. Décision intelligente de la part de Marvel. À défaut de verser dans le fan service à outrance ou nous stimuler avec des amorces de possibles théories, Falcon et le Soldat de l'Hiver se concentre sur l'écriture de ses personnages pour leur donner le relief qu'ils n'avaient pas. Un traitement auquel aura peut-être droit Sharon Carton (Emily VanCamp), invitée à se joindre aux festivités cette semaine.

Un nouveau caméo

Après le caméo de James Rhodes/War Machine (Don Cheadle) dans le pilote, un autre personnage du microcosme Marvel fait le sien dans l'épisode 3. Lors de la scène de fin, Bucky remarque dans la rue des petites boules. Tel le Petit Poucet cherchant son chemin, il les suit. Jusqu'à tomber sur Ayo (Florence Kasumba), membre du Wakanda qui réclame la tête de Zemo. Elle est dans son bon droit, ce dernier étant responsable de la mort de T'Chaka, l'ancien roi de sa nation. Malgré sa renaissance en cours, l'ancien adversaire de Captain America va être rattrapé par son passé.