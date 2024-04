Fallout sur Prime Video : la série fait un énorme carton et bat un record !

Mise en ligne le 10 avril, la série "Fallout" a attiré en masse les abonnés de Prime Video. Dès les 16 premiers jours de diffusion, le show a été vu par 64 millions de spectateurs !

Fallout : gros succès pour Prime Video

Prime Video a réussi son pari avec Fallout. La plateforme de streaming avait surpris en décidant de proposer dès le 10 avril tous les épisodes de la saison 1 de cette série ambitieuse, tirée de la licence de jeux vidéo du même nom. L'histoire se déroule deux cents ans après l'apocalypse, alors que certains ont vécu toute leur vie dans des luxueux abris antiatomiques, et que d'autres ont survécu dans un milieu hostile, entre les radiations et des créatures mutantes. On y suit alors Lucy, qui va quitter son bunker pour tenter de retrouver son père.

Le show a rapidement accroché les spectateurs par son univers et son mélange d'humour et de violence. Une violence qui, d'ailleurs, aurait pu être encore plus marquante, comme nous l'expliquait le co-créateur de la série Graham Wagner. La proposition a en tout cas suffisamment convaincu pour que Prime Video renouvelle rapidement Fallout pour une saison 2. Une décision qu'on comprend en voyant les chiffres annoncés par la plateforme via un communiqué de presse.

64 millions de spectateurs dans le monde

En effet, Fallout a attiré plus de 64 millions de spectateurs dans le monde entier en seulement 16 jours. Un chiffre impressionnant qui place la série en 2e position des titres les plus regardés de tous les temps sur la plateforme. Il s'agit également du show le plus regardé sur cette période depuis Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir, et le plus vu chez les adultes de 18 à 34 ans. Le communiqué de presse a également confirmé que le succès de Fallout était mondial, avec plus de 60% du public basé à l'étranger et "des performances exceptionnelles au Royaume-Uni, en France et au Brésil au cours des 16 premiers jours".

Autant dire que les abonnés de Prime Video vont désormais attendre avec impatience la suite du show. D'autant que celui-ci s'est terminé avec plusieurs rebondissements. Lucy a décidé de partir avec la Goule pour retrouver son père, qui s'est avéré bien moins sympathique qu'on l'imaginait au début de la saison. De son côté, Maximus rejoint la Confrérie qui le considère en héros, mais il pourrait bien devenir un protagoniste dans la suite. Beaucoup de questions demeures et il faudra attendre, a priori, au moins 1 an avant d'avoir des réponses. D'ici là, Fallout reste disponible sur Prime Video.

