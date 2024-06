Après son carton sur Prime Video, la saison 2 de Fallout pourrait arriver plus vite que prévu

Diffusée sur Prime Video en avril dernier, la série "Fallout" reviendra pour une saison 2. Mais alors qu'on se préparait à devoir attendre la suite pendant plus d'un an, celle-ci pourrait arriver assez vite.

Fallout : un énorme succès pour Prime Video

Habituellement, le temps qui sépare deux saisons d'une série est d'environ un an. Ce fut longtemps le cas, jusqu'à il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Car depuis Game of Thrones (2011-2019), l'ambition du petit écran a changé. Les productions sont devenues de plus en plus couteuses avec une volonté de proposer du grand spectacle. Désormais, il n'est pas si rare de voir un show se faire attendre plus d'un an. Que ce soit en raison d'un travail d'écriture et d'un tournage naturellement long, ou à cause d'éléments extérieurs (comme les grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood). Mais on a pu voir que même si l'attente est longue, le public reste présent, comme avec The Witcher, House of the Dragon ou encore The Boys.

La dernière série à avoir eu un carton mondial n'est autre que Fallout, l'adaptation libre de la licence de jeux vidéo. Là encore, il s'agit d'une production ambitieuse qui n'a pas lésiné sur les moyens. Même si Prime Video l'a très rapidement renouvelée pour une saison 2, on ne sait pas encore quand celle-ci arrivera sur les écrans. Mais on ne serait pas surpris qu'il faille attendre au-delà d'un an, soit en fin d'année 2025, voire en 2026. C'est du moins ce qui semblait le plus envisageable, jusqu'à ce Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner, à la création de Fallout, apportent une nouvelle qui devrait rassurer les fans.

Quand sortira la saison 2 ?

En effet, le duo s'est récemment exprimé dans un article de The Hollywood Reporter. D'abord interrogés sur le nombre de saisons qu'ils souhaiteraient avoir, ils ont annoncé espérer développer le show sur trois ou cinq saisons, s'ils "ne sont pas remplacés par des robots d'ici là". Ils comptent malgré tout terminer chaque saison avec "une conclusion en partie satisfaisante" dans le cas où la série ne serait finalement pas renouvelée.

Mais avant d'en arriver là, il y a donc une saison 2 à écrire et à tourner. Et c'est là que la bonne nouvelle arrive, puisque Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet ont affirmé qu'ils "travaillent aussi vite que possible" et que la base de la saison 1 devrait leur permettre de ne pas trop perdre de temps.

On peut s'appuyer sur tout ce qui a été construit dans la saison 1. On a les décors, des objets et des costumes, les effets-spéciaux... Beaucoup de choses sont déjà au point. Donc on peut se permettre de passer la seconde pour que la suite arrive le plus vite humainement possible.

Le tournage pourrait aussi être facilité par le lieu, puisque la production devrait se déplacer en Californie plutôt que dans l'Etat de New York, là où la météo serait moins difficile à gérer. Tout semble avoir été mis en place pour permettre à Fallout de revenir avec de nouveaux épisodes le plus tôt possible. Aucune date de sortie a été précisée pour le moment. Mais les fans peuvent désormais garder les espoirs d'un retour plus vite que prévu. D'ici là, la saison 2 reste disponible sur Prime Video.

