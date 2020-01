Faucon et le soldat de l’hiver : première image officielle de Bucky

Vous avez aimé ? Partagez :

Sam Wilson et Bucky Barnes sont les premiers personnages du MCU à faire le saut sur la plateforme Disney+. La série « Faucon et le soldat de l’hiver » les suivra dans une nouvelle aventure. Sebastian Stan vient de partager la première photo officielle de Bucky.

2020 est l’année où le MCU va enfin commencer à se développer sur le petit écran. Avant que Disney+ ne soit sur le marché, les liens entre les anciennes séries et les films étaient franchement trop mineurs pour qu’on y prête attention. La donne va changer avec une vague de programmes pensés pour prolonger l’expérience et les nombreuses choses mises en place sur le grand écran pendant trois phases. Faucon et le Soldat de l’Hiver sera la première à permettre à des héros de faire le grand saut. Le titre ne fait pas d’équivoque à ce sujet, c’est bien Sam Wilson et Bucky Barnes qui seront les deux stars. Anthony Mackie et Sebastian Stan reprennent tout logiquement leurs rôles respectifs.

De ce qu’on connaît sur le scénario, il va confronter nos héros au baron Zemo, un méchant incarné par Daniel Brühl qui a déjà été vu dans le MCU lors de Captain America : Civil War. Personnage important dans les comics, c’est tout naturellement qu’il a été convoqué à cette occasion. Steve Rogers n’étant plus là, c’est Sam qui prend la relève dans Faucon et le Soldat de l’Hiver, aidé par son ami Buck. Une amitié qui sera très utile dans un combat éprouvant.

La série s’est timidement dévoilée dans des images de tournage mais rien ne provenait directement de Marvel. D’ailleurs, la production vient de subir un coup d’arrêt lors de son passage à Porto Rico. Des tremblements de terre ont forcé l’équipe à déguerpir, paralysant ainsi le tournage qui reprendra quand des nouveaux lieux auront été trouvés. Un léger contre-temps qui ne devrait pas avoir une incidence grave.

Bucky se montre, mais pas trop non plus

Sebastian Stan vient de publier sur son compte Instagram ce qui est la première photo officielle de lui en Bucky dans Faucon et le Soldat de l’Hiver. Celle-ci peut s’avérer très décevante si vous en attendiez trop puisque l’acteur est carrément caché dans l’obscurité. Seule sa silhouette est visible.

Il était davantage visible dans des photos de tournage dévoilées par JustJared en fin d’année dernière. À vous de vous tourner vers elles pour voir réellement à quoi ressemble son nouveau costume.

La série Faucon et le Soldat de l’Hiver n’a pas encore de date de diffusion mais arrivera normalement cette année sur Disney+.