Premier spin-off et petite sœur de la série principale, « Fear The Walking Dead » a prouvé qu’elle avait une raison d’exister. Le partage d’un seul univers commun permet des connexions. Les deux séries vont se partager des personnages communs dans la saison 6 !

En 2915, AMC voulait voir ce qu’il se passait ailleurs dans le monde de The Walking Dead et lança sur nos écrans Fear The Walking Dead. Contrairement à la série mère, l’intrigue ne se déroule pas à Atlanta mais à Los Angeles. La temporalité est sensiblement la même puisque les épisodes débutent avec l’apparition de l’épidémie, comme dans l’autre. C’est donc deux groupes distincts que l’on suit, dans des péripéties qui n’ont pas vraiment de lien. Mais la tentation de faire croiser ce beau monde est tentante.

Dans une logique d’univers étendu, les connexions – ou du moins, les références – ne peuvent pas faire de mal et sont satisfaisantes pour l’audience, qui a l’impression de voir un ensemble qui se tient. La saison 6 de Fear The Walking Dead va plaire aux fans puisqu’elle va créer un nouveau point de liaison entre les deux arcs narratifs. Une image de la promotion annonce les retrouvailles entre Dwight et Sherry, incarnés par Austin Amelio et Christine Evangelista :

Un couple de The Walking Dead dans le spin-off

Anciens membres des Sauveurs, ils se sont connus avant la catastrophe. Un différent avec Negan, concernant la belle-sœur de Sherry, a forcé le trio à fuir ce groupe. Lorsque le méchant a remis la main sur eux, il s’est vengé de Dwight en lui marquant le visage au fer rouge. Il a eu par la suite une vive altercation avec Daryl, qui passa à deux doigts de le tuer. Mais il a finalement été relâché et cherche à retrouver sa femme. Dwight est arrivé dans Fear The Walking Dead lors de la saison 5 mais nous n’avions toujours pas de traces de Sheryl. AMC n’ose toujours pas croiser ses deux shows avec des personnages importants mais ce type de crossover reste appréciable.

Scott M. Gimple a, d’une autre part, évoqué les possibles connexions entre les deux séries existantes et la prochaine, World Beyond, qui sera lancée cette année. Cette saison 6 reprendra là où la précédente s’est arrêtée avec un Morgan dans une très mauvaise posture mais le chef créatif de la marque a annoncé dans une interview pour EW qu’un saut dans le temps était à prévoir.

Le retour de Fear The Walking Dead n’a pas encore de date de diffusion.