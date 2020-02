Festival de Luchon 2020 : au programme de la 22ème édition

Vous avez aimé ? Partagez :

Du 5 au 9 février prochain se tiendra la 22ème édition du Festival des créations audiovisuelles de Luchon 2020 et CinéSéries sera sur place pour découvrir les séries et fictions françaises à venir.

Le Festival des créations audiovisuelles de Luchon est devenu le rendez-vous incontournable des amoureux du petit écran du début d’année en matière de création française. Pour sa 22ème édition, qui se tiendra du 5 au 9 février prochain, le festival proposera ainsi près de 60 métrages en compétition (fictions, séries, documentaires et séries numériques, qui prennent en compte l’essor du genre). Par ailleurs, 25 programmes seront également présentés en avant-première, dont 8 fictions, 8 documentaires et 8 projections événementielles. Et le tout, en présence des équipes.

La compétition Fiction

Sont en compétition 11 fictions (dont 7 unitaires et 3 séries), 10 web séries et 7 séries digitales de fiction.

Les prix seront décernés par le jury Fiction présidé par le comédien Patrick Timsit (récemment vu au cinéma dans J’irai où tu iras), accompagné des comédiennes Pascale Arbillot, Marine Delterme (héroïne de la série Alice Nevers, le juge est une femme), Annelise Hesme (Nina) et Juliette Tresanini, du comédien Adda Abdelli, des réalisateurs Dominique Baron et Denis Malleval, des productrices Laurence Bachman et Chantal Fischer, ainsi que du compositeur Jean Musy.

C’est la fiction Le diable au cœur de Christian Faure, avec Zabou Breitman, qui fera l’ouverture du Festival. Sont par ailleurs très attendues deux séries : ll a déjà tes yeux de et avec Lucien Jean-Baptiste, suite du film Il a déjà tes yeux sorti en 2016, qui revient sur la paternité, l’adoption et les liens du sang (diffusion à partir du 12 février sur France 2). Ainsi que le drame Amour Fou de Mathias Gokalp, avec Clotilde Hesme, Jérémie Renier et Finnegan Oldfield, diffusée à partir du 20 février sur Arte. Deux fictions sont également attendues : Apprendre à t’aimer de Stéphanie Pillonca, qui met en scène Ary Abittan et Julie de Bona en jeunes parents d’une petite fille trisomique (diffusion prochaine sur M6), ainsi que Ramdam, de Zangro avec Lyes Salem qui aborde subtilement le rapport à la religion (diffusé au printemps sur Arte).

La compétition Documentaire

Sont en compétition 15 documentaires , 11 web documentaires et 6 séries digitales documentaires.

Le jury Documentaire sera quant à lui présidé par la journaliste Michèle Cotta, accompagnée du reporter de guerre Patrick Baz, de la productrice Patricia Boutinard-Rouelle, du directeur Havas Prospective Center Frédéric Josue et de la réalisatrice Nina Robert, qui présentera en avant-première son documentaire Clearstream et moi.

Les sujets des documentaires en compétition sont souvent sociétaux et politiques, tel Incassables, qui aborde les problèmes rencontrés par des jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance ou La rue est à nous, qui revient sur le harcèlement de rue dont a fait l’objet une jeune étudiante en 2018. Le retour sur l’Histoire ne sera pas en reste, avec notamment deux documentaires sur la jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale : Les lycéens, le traître et les nazis et Les filles de l’escadron bleu, tandis que Les dernières heures de Pompéi explique pour la première fois comment le volcan a détruit la ville et enseveli des milliers de personnes sous les cendres. Enfin, plusieurs documentaires sont des portraits dédiés à des personnalités : Léonard de Vinci, l’homme universel ou Dorian Gray, un portrait d’Oscar Wilde, mais celui qu’on attend avec impatience, c’est le documentaire Huppert, message personnel, allégorie cinématographique et biographie fictionnée, mêlant toutes les incarnations de l’incroyable parcours de Isabelle Huppert.

Parmi les web documentaires et les séries digitales documentaires, sont à signaler plusieurs sujets autour de l’ultra-connexion, les réseaux sociaux et les Youtubeurs (Reconnexion, Dans ton tel, Youtubeurs, les risques du métier) ainsi que sur le rap français (Saveur Bitume, French Game).

Les préoccupations environnementales seront également à l’honneur avec la journée du 7 février, spécialement consacrée au Climat. L’invité d’honneur sera Yann Arthus-Bertrand qui fera l’objet d’une conférence et viendra par ailleurs présenter en avant-première son nouveau film Woman. CinéSéries sera sur place et ne manquera pas d’évoquer ses coups de cœur et les fictions, séries et documentaires à ne surtout pas manquer dans l’année 2020. L’ensemble de la programmation du Festival de Luchon 2020 est à retrouver sur la page officielle du festival.