Fin Game of Thrones : un autre acteur de la série réagit à la colère des fans

En décembre dernier, le monde entier a pu découvrir L’Ascension de Skywalker, opus qui doit conclure une saga portant sur 9 films. Dire que cette conclusion a été une satisfaction serait un énorme mensonge. Les fans ont immédiatement fait entendre leur voix – comme d’habitude, nous direz-vous – pour manifester la déception qui les habite. Mettre un point final à un aussi gros morceau n’est pas chose aisée. Ça se saurait sinon. Quelques mois plus tôt, l’équipe de Game of Thrones en a aussi fait l’expérience lorsque le dernier épisode de la série a été diffusé. Une saison finale critiquée de multiples parts, pour son rythme trop expéditif par rapport aux enjeux, pour le choix de l’élu sur le Trône ou pour la gestion de certains personnages. Du monde sera d’accord pour dire qu’il y avait mieux à faire

Pour Pilou Asbæk, l’homme qui a campé Euron Greyjoy (un personnage avec une vraie importance dans la saison 8), la réaction peut se comprendre, même s’il n’est pas forcément de leur avis. Lors de son passage aux Screen Actors Guild Awards, il n’a pas manqué d’en dire plus sur ce qu’il pensait de ce final auprès d’EW, en donnant notamment un point de vue du côté de l’équipe :

Quand nous avons fini la lecture [avec l’équipe]… Nous avons fait une standing-ovation pendant 15, 20 minutes. C’était une fin parfaite, mais les gens étaient bouleversés parce qu’une époque était finie. Je comprends, j’étais un grand fan de la série avant d’être dedans, et si cela s’était terminé de cette façon, j’aurais été aussi en colère.

Quand quelqu’un que vous aimez tant dit : « non », c’est comme une rupture. Et Game of Thrones a rompu avec des millions de personnes à travers le monde et ils se sont fâchés.