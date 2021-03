Final Space : découvrez ce qui vous attend dans cette saison 3

On a eu la chance de découvrir en avance les deux premiers épisodes de « Final Space » saison 3. Et sans surprise, ces nouveaux épisodes annoncent du très très lourd pour la suite de la série. Découvrez ce qui vous attend dans cette suite prévue sur Adult Swim le 22 mars.

Final Space : une série déjà bien lancée

En 2018, Olan Rogers crée une nouvelle série animée pour adultes : Final Space. En deux saisons, elle s'est imposée comme un incontournable du genre en mélangeant les styles et les tons. Quelque part entre l'odyssée spatiale explosive, un humour gras et une mélancolie inattendue, le show propose d'emmener ses spectateurs dans les confins de l'espace. La première saison est un délice d’équilibre entre aventures, comédie et mélancolie spatiale touchante. La seconde est plus académique mais aussi plus explosive. Face au succès de Final Space, Olan Rogers s'est lancé dans une troisième saison, dont le premier épisode est diffusé lundi 22 mars sur Adult Swim.

Final Space ©Adult Swim

À la fin de la saison 2, Gary, Avocato, Mooncake et toute l'équipe toujours au complet, sont parvenus, avec l'aide du titan Bolo, à rejoindre les confins de l'espace, sur le point de sauver Quinn des mains d'une mort certaine. La saison 3 reprend à cet instant précis, et ces deux premiers épisodes promettent du lourd quant à la suite de la série.

Un ton toujours respecté

L'ouverture du premier épisode est tout simplement hallucinante. Olan Rogers place ses spectateurs directement dans l'action, proposée avec une fluidité impressionnante. Le créateur met les bouchés doubles, et offre à son assistance des combats de titans explosifs. Bolo se retrouve aux prises avec un de ses semblables, et les séquences d'action déménagent, à grand coup de droites cosmiques. Une introduction très prometteuse pour le traitement de l'action dans les prochains épisodes, et sur la représentation des échelles et du gigantisme à l'écran. Les précédentes saisons offraient déjà une lecture agréable des combats, mais cette troisième saison voit encore plus grand.

Final Space ©Adult Swim

La série jongle encore une fois entre trois identités : l'aventure, l'humour et la mélancolie. Même si cette nouvelle saison a davantage l'intention de se tourner vers un rythme plus soutenu, Final Space n'oublie pas ses moments de calme, appuyés par une bande originale toujours aussi mémorable. La série promet également de développer les concepts temporels, notamment par le biais du personnage de Gary.

De nouveaux personnages en approche

Déjà, la saison 2 doublait le nombre de protagonistes. Visiblement, la saison 3 veut continuer dans cette dynamique. En seulement deux épisodes, Olan Rogers cherche à étendre encore un peu plus son univers. Il donne notamment à Tribore un allié de qualité, qu'il nous tarde de revoir dans le show. Et une certaine figure maléfique des précédentes saisons a repointé le bout de son nez...

Final Space ©Adult Swim

Quant à l'histoire, celle-ci va certainement partir vers des horizons cosmiques démesurés. L'intrigue ramène les protagonistes sur notre bonne vieille planète Terre, et notamment dans un Paris désolé. L'occasion, peut-être, dans les prochains épisodes d'apprendre ce qui est arrivé à la Planète Bleue. Enfin, le développement de Mooncake prend une tournure intéressante. La puissante créature a été séparée du groupe, pour faire route avec Bolo. Les deux êtres cosmiques vont sans doute avoir fort à faire contre le puissant Invictus et ses sbires toujours plus nombreux. On risque également d'en apprendre davantage sur les titans, sur Invictus et sur cette bombe vivante verte. Cette partie de l'intrigue promet des confrontations dantesques et des déferlements de pouvoir qu'il nous tarde de découvrir.

La saison 3 de Final Space sera diffusée chaque lundi sur Adult Swim à partir du 22 mars.