Flack : Anna Paquin sauve les célébrités dans le trailer de la série Amazon

"Flack", la série mordante sur les dessous de la célébrité avec Anna Paquin, se dévoile dans une bande-annonce avant sa diffusion dès le 22 janvier sur Prime Video.

Anna Paquin : pas qu'un peu douée

Anna Paquin a-t-elle connu un succès précoce ? Sachant qu'elle a reçu à 11 ans un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour La Leçon de piano qui était son premier film, on serait tentés de répondre qu'il va être compliqué de faire mieux. Après ce départ fulgurant, la jeune Canadienne a continué sa carrière de plus belle. Un joli premier rôle dans L'Envolée sauvage, une apparition dans Amistad de Steven Spielberg et même un rôle dans la comédie romantique Elle est trop bien avec Freddie Prinze Jr et Rachael Leigh Cook. Elle connait un vrai boost de notoriété auprès du grand public en interprétant Malicia dans X-Men de Bryan Singer, sorti en 2000. Elle reprendra également le personnage dans les suites.

X-Men ©20th Century Fox

Sa belle filmographie se remplit de films marquant, d'À la rencontre de Forrester à Presque célèbre en passant pas La 25ème heure. Elle connaît un tournant dans sa carrière en acceptant en 2008 le rôle de Sookie dans True Blood. Elle y tombe à l'écran sous le charme du vampire Bill et à la ville sous celui de son interprète Stephen Moyer. Depuis la fin de la série en 2014, elle semble plutôt privilégier les séries télé, apparaissant notamment aux génériques de Bellevue, Alias Grace, Electric Dreams ou The Affair. L'actrice aime le petit écran puisqu'elle sera à l'affiche de Flack, bientôt diffusée sur Prime Video.

Flack, régulateur de l'ordre public

Dans Flack, Anna Paquin incarne Robyn, une attachée de presse travaillant pour une société londonienne de relations publiques. Dès qu'une star a un problème dans son quotidien qui pourrait ternir sa réputation, la jeune femme se charge de remettre de l'ordre. Si elle est très douée pour s'occuper de la vie de ses clients, elle a un peu plus de mal à tenir la sienne qui tourne souvent au désastre. Il faut dire que ses nombreuses addictions n'arrangent pas les choses. L'important, ce sont les célébrités. Comme l'explique sa patronne dans la bande-annonce "Peu importe que vous mentiez, que vous envoyiez des innocents en prison tant que vous contrôlez la situation.". Le mot "Crise" n'existe pas pour elle. Elle lui préfère "Challenge".

Flack ©Amazon Prime Video

La série a été créée par Oliver Lansley, surtout connu pour avoir co-créé la sitcom britannique Whites. Flack se veut mordant et sans pitié sur le cynisme de notre époque. L'image est en effet encore plus importante depuis l'avènement des réseaux sociaux. Une scène de la bande-annonce résume bien ce besoin de contrôle de l'exposition permanent. On voit un joueur de football à qui l'on demande de faire son coming-out. Il n'est pourtant pas homosexuel, mais Robyn a calculé que, marketinguement, il y a des millions de livres à se faire pour le premier joueur de foot officiellement gay. Un grand numéro schizophrène dans lequel se retrouve ce personnage de menteuse invétérée. Elle-même finit par ne plus trop savoir qui elle est.

Nous pouvons découvrir également au générique Sophie Okonedo, Genevieve Angelson, Amanda Abbington, Rufus Jones et Arinzé Kene.

Un destin chamboulé

Flack est aujourd'hui effectivement estampillé du label "Prime original", mais sa production fut bien plus compliquée que ça. Cette saison 1 a en effet déjà été diffusée en 2019 sur Pop Tv aux USA et W en Angleterre. La saison 2 a même été dévoilée en début d'année 2020, avec Sam Neill, Daniel Dae Kim et Martha Plimpton en guest stars. Le show de Paquin a connu depuis un tout autre destin puisque Pop Tv l'a annulé. En apprenant la nouvelle, Amazon Studios a donc racheté Flack. Ils diffuseront donc la première saison dès le 22 janvier sur Prime Video.