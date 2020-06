Flack : la série avec Anna Paquin rebondit sur Amazon

Après la décision surprise de la chaîne Pop TV d’abandonner abruptement "Flack" en mars dernier, une semaine seulement avant la date de sortie initiale de la deuxième saison, la série vient de trouver un nouveau point de chute. Amazon a décidé de la diffuser sur son service de streaming.

La série Flack a été créée par Oliver Lansley, surtout connu pour avoir co-créé la sitcom britannique Whites. Selon Deadline, sa deuxième saison sera donc diffusée sur Amazon, qui produira la suite de la série en association avec le groupe britannique UKTV. Le média américain annonce aussi que le nouveau deal signé par le service de streaming lui réserve le droit de commander une troisième saison du show. On imagine que la décision se fera en fonction des résultats d’audience de la deuxième saison.

L’histoire de Flack se déroule dans le monde des relations publiques pour les célébrités. Elle est centrée sur une agence qui veille à l’image de certaines de ces stars. Au milieu de la complexité de cet univers, dans lequel la moindre information peut devenir virale en un instant à cause des réseaux sociaux, Robyn est maître dans l’art de gérer l’image des stars de l’agence. Mais l’Américaine qui vit à Londres doit aussi gérer sa vie personnelle, et se montre beaucoup moins douée sur ce point.

Les six épisodes de la nouvelle saison verront Robyn, jouée par Anna Paquin, essayer de remettre de l’ordre dans sa vie après que ses nombreuses addictions ont pris le meilleur sur elle à la fin de la première saison. Concentrée sur la reconstruction de sa relation avec sa sœur et sur son travail, où elle devra éviter à ses clients de faire les gros titres, elle devra aussi faire face à une nouvelle et inattendue révélation.

Cette deuxième saison verra par ailleurs le casting de la série s’étoffer.

Un casting intéressant pour la deuxième saison de Flack

En plus de l’intrigue principale centrée autour de Robyn, les personnages secondaires devront aussi affronter des changements dans leurs vies. La patronne de Robyn, Caroline, aura la surprise de voir son ex revenir dans son quotidien. Eve devra satisfaire son nouveau client Gabriel Cole et Melody devra s’ajuster à sa nouvelle vie après avoir quitté la firme.

Du côté des nouveaux venus, c’est Sam Neill qui jouera l’ex de Caroline, incarnée par Sophie Okonedo. Daniel Dae Kim fera aussi son entrée dans la série dans le rôle de Gabriel Cole, tandis que Martha Plimpton apparaîtra dans un épisode dans le rôle de la mère de Robyn.

Genevieve Angelson reviendra dans la peau de Ruth, la sœur de la personnage principale, tout comme Rufus Jones et Arinzé Kene. Amanda Abbington reviendra sous les traits d’Alexa.

Aucune date de sortie n’a pour l’instant été annoncée pour la deuxième saison de Flack.