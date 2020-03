Freddy : Robert Englund annonce l'apparition du méchant dans une série populaire

Robert Englund ne devrait plus incarner le terrible Freddy Krueger si la franchise horrifique continue au cinéma. Mais il reste attaché au personnage et pourrait nous gratifier de quelques apparitions surprises. L'acteur vient d'ailleurs de nous teaser sa présence dans une série populaire.

Lors d'une récente interview, Robert Englund rendait triste tous les fans de Freddy en annonçant qu'il ne pensait pas se remaquiller encore pour les besoins d'un nouveau film. Jugeant qu'il était trop vieux, celui qui a magistralement incarné ce tueur si particulier préfère laisser sa place. Ça avait déjà été le cas lors du remake de Samuel Bayer, avec Jackie Earle Haley qui maniait le gant aux lames acérées.

Même s'il a décidé de ne plus camper Freddy, Robert Englund ne pourra jamais totalement s'en dissocier. On peut effectivement parler du rôle de sa vie et il s'est implanté dans notre imaginaire collectif. C'en est même à se demander si ça vaut réellement le coup de continuer avec Freddy en prenant quelqu'un d'autre. La comparaison sera toujours inévitable et pourrait jouer en défaveur du/des remplaçant(s).

En marge du programme qu'il va mener, True Terror with Robert Englund sur Travel Channel, l'acteur a annoncé (via MovieWeb) qu'il allait faire une apparition en Freddy dans une grosse série très prochainement :

J'ai quelque chose à venir que je vais tourner plus tard ce mois. Je n'ai pas le droit d'en parler, mais c'est aussi très difficile, c'est dans une série qui est très, très populaire. Et je suis dans l'attente de voir la réaction des fans.

Où attendre Freddy ?

L'univers des séries étant tellement grand, on ne peut deviner de quelle côté son apparition va avoir lieu. Freddy a déjà signé un caméo remarqué en 2018 dans Les Goldberg, à l'occasion d'un épisode spécial Halloween. Est-ce que, cette fois, ce sera encore pour une série comique ? Ou est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose de différent ?

Le genre de l'horreur étant aussi présent sur le petit écran, on peut espérer une apparition dans un programme qui y est rattaché. Pourquoi pas The Walking Dead ou American Horror Story ? On peut également émettre l'hypothèse selon laquelle il sera dans la saison 4 de Stranger Things ! Pourquoi le penser ? Parce que le show de Netflix est très populaire, puis il aime se complaire dans des références à la pop culture. Qu'importe ce qu'il se prépare, on a hâte de voir de quel côté Freddy va se signaler. Soyons assurés qu'on ne manquera pas de vous en reparler le moment venu !