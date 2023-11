Frenchie Shore : la ministre de la Culture dénonce la série polémique

L'émission trash "Frenchie Shore" a attiré l'attention de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak qui pointe le danger pour les plus jeunes qui peuvent facilement regarder des extraits de la téléréalité interdite aux moins de 16 ans.

Frenchie Shore, l'émission trash du moment

Il n'y a pas qu'en proposant des programmes de qualité que les plateformes de streaming font parler d'elles. On se souvient de Netflix et du "scandale" 365 jours qui avait donné lieu à une pétition pour le retrait du film érotique. Et on le voit en ce moment avec Frenchie Shore, l'émission de téléréalité proposée par Paramount+ et MTV France depuis le 11 novembre.

Le concept n'a, sur le papier, rien de bien novateur. L'émission réunie dans une villa du cap d'Agde dix jeunes qui ne quittent les lieux que pour des petits jobs. Sauf que cette fois, il y avait visiblement une consigne donnée au moment du casting : avoir des gens encore plus trash que d'habitude, et qui n'ont aucune pudeur. Présentés comme les "dix plus grands fêtards de France", ils sont surtout au sommet de la vulgarité.

Frenchie Shore ©MTV France

Surtout, les participants de Frenchie Shore n'ont aucun problème à se dénuder et à avoir des relations sexuelles devant les caméras. Raison pour laquelle l'émission est interdite aux moins de 16 ans. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir la ministre de la Culture Rima Abdul Malak.

De la pornographie pour la ministre de la Culture

Dans un article du Parisien, la ministre a pointé du doigt l'émission et le fait que "n'importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux". En effet, même si le programme est diffusé sur Paramount+ et MTV France, il n'a pas fallu longtemps avant que ne déferlent sur Twitter ou TikTok des extraits explicites.

Une situation qui inquiète donc Rima Abdul Malak qui explique : "On est à la limite de la pornographie, et c’est de la téléréalité. On n’est pas dans le registre de la fiction, d’un film ou d’une série, avec le recul que ça implique. Pour des adolescents qui vont se dire, c’est ça la réalité des rapports humains, des rapports sexuels, ça peut être une entrée en matière catastrophique". Pour elle, Frenchie Shore n'est ni plus ni moins que la "téléréalité la plus trash jamais produite en France" et elle a donc demandé à l'Arcom d'intervenir et de prendre des mesures.

L'émission ne risque rien

Seulement, comme l'explique Deadline, il est impossible pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire quoi que ce soit puisque Paramount+ et MTV France n'ont pas leur siège social en France, mais en Allemagne et République Tchèque. Le président de l'Arcom aurait néanmoins demandé à ses homologues allemands et tchèques de faire quelque chose. Il serait cependant impossible de condamner la production, puisque Frenchie Shore cache suffisammentles images à caractère sexuel et ne montre pas les parties intimes des participants.

Du côté des producteurs justement, on se défend en affirmant qu'il ne s'agit absolument pas de pornographie et qu'il y a même derrière quelque chose de féministe...

Des femmes qui reprennent le pouvoir, il y a un vrai girl power. (...) Ces jeunes gens sont hyper touchants et ont été très respectueux durant le tournage. Il ne faut pas les réduire à la vulgarité.

Rappelons que Frenchie Shore est une adaptation de l'émission américaine Jersey Shore, diffusée entre 2009 et 2012. D'autres versions sont nées au Royaume-Uni, en Allemagne ou encore en Italie. Concernant la diffusion d'extraits sur TikTok, la plateforme aurait commencé à agir en supprimant des centaines de vidéos associées au hashtag #FrenchieShore.