Grande nouvelle pour les fans de Friends, la série comme vous ne l'avez jamais vue !

Après avoir quitté le catalogue de Netflix pour rejoindre Max, "Friends" va faire peau neuve avec un coffret 4K de l'intégrale de la série. De nombreux bonus y seront ajoutés.

Friends : une série inoubliable depuis 30 ans

Lancée il y a 30 ans et arrêtée après 10 saisons, Friends est encore aujourd'hui une des séries les plus populaires. Une œuvre culte qui a touché plusieurs générations de spectateurs et de spectatrices. À moins d'avoir vécu dans une grotte, tout le monde sait qu'on y suit Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey et Phoebe, un groupe d'amis qui habite à Manhattan et passe beaucoup de temps au café le Central Perk. On y suit leur quotidien, leur vie romantique et leurs changements professionnels.

Bien plus qu'une série, Friends est ancrée dans la culture populaire (on ne compte plus tous les produits dérivés). Et ses interprètes, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow, sont restés, aux yeux du public, associés à leurs personnages. La mort de Matthew Perry, le 28 octobre 2023, avait d'ailleurs été grandement commentée.

L'intégrale arrive en 4K

Pendant longtemps, Friends a été un des programmes phares du catalogue de Netflix France. Seulement depuis le 1er juillet, la série n'est plus disponible sur la plateforme de streaming, au grand dam de celles et ceux qui voudraient une fois de plus revoir les 236 épisodes. Pour cela, il faut désormais être abonné à Max, disponible en France depuis le 11 juin dernier.

Passer d'une plateforme à une autre n'est pas forcément pour ravir les abonnés. Car les services de streaming se sont multipliés, et le coût peut devenir trop important pour qui souhaiterait tout avoir. Mais pour éviter de devoir passer d'une plateforme à une autre pour être sûr d'avoir accès à son programme favori, le support physique reste la meilleure solution à long terme. Dans le cas de Friends cela tombe bien puisqu'une édition 4K arrive prochainement.

Friends coffret 4K ©Warner Bros.

Pour la première fois, l'intégrale de la série sera disponible dans une édition Ultra HD, offrant ainsi la meilleure résolution actuelle. Le coffret sera composé de 25 disques, ainsi que d'un livret et de plus de 20h de bonus. Tout cela aura évidemment un coût. Le coffret 4K est annoncé par Warner Bros. à 219,99€, et il sera disponible dès le 25 septembre. Cela représente un peu plus d'un an d'abonnement à la version Premium de Max. Mais au moins avec ce coffret, pas de risque de voir la série disparaitre.