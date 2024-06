La fin d'une ère : Friends quittera bien Netflix France dans quelques jours

Plus que quelques jours si vous voulez (re)voir la série culte Friends : elle ne sera bientôt plus disponible sur Netflix France. Mais pas de panique, vous pourrez la retrouver bientôt sur une autre plateforme qui risque de faire du bruit.

Friends quitte Netflix dans quelques jours

Comme dirait Monica, c'est bientôt "la fin d'une ère". Après plusieurs années passées sur Netflix France, la série culte Friends quittera la plateforme le 1ᵉʳ juillet prochain. Nous avions déjà émis cette hypothèse le mois dernier, et Netflix l'a confirmé sur la fiche de la série, en inscrivant que le dernier jour pour la regarder était le 30 juin.

Les abonnés français devront donc dire adieu à cette série culte qui les a accompagnés pendant des années sur la plateforme. Cette décision marque la fin d'une époque pour les nombreux fans qui trouvaient en la série une source inépuisable de réconfort et de nostalgie.

Depuis son ajout au catalogue de Netflix, Friends a été l'une des séries les plus regardées, attirant à la fois de nouveaux spectateurs et des fidèles de longue date. Cette série est souvent décrite comme de la "comfort TV" ou "TV doudou", offrant un refuge chaleureux et familier grâce à ses 10 saisons et 236 épisodes.

Les soirées passées à suivre les mésaventures de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler et Joey ont constitué une véritable bouée de sauvetage émotionnelle pour beaucoup.

Rendez-vous sur Max le 1ᵉʳ juillet

Le départ de Friends de Netflix France coïncide avec le lancement de la plateforme de streaming Max en France le 11 juin prochain. Max, propriété de Warner Bros. Discovery, détient les droits de diffusion de la série culte.

Ce transfert s'inscrit dans une stratégie plus large visant à centraliser les contenus de Warner Bros. sur leur propre plateforme. L'épisode spécial de réunion de Friends avait d'ailleurs été diffusé sur Max aux États-Unis, signalant déjà une tendance à venir.

Les fans de la série culte devront donc se tourner vers Max dès le 1ᵉʳ juillet pour continuer à suivre les aventures de leurs six amis préférés. Nous vous révélions tous les détails concernant cette nouvelle plateforme de streaming juste ici.