Friends : Courteney Cox reprend le célèbre générique au piano

Dix-sept ans après la diffusion du dernier épisode de la série, l’engouement autour de "Friends" ne semble pas faiblir. Les nombreux fans que le show a accumulés au fil des années semblent ravis lorsque l’un des six interprètes principaux fait un clin d’œil à la série. La vidéo que Courteney Cox vient de dévoiler devrait donc leur faire plaisir.

Friends, une des séries les plus cultes à avoir été créées

Lancée en 1994, Friends créée par Marta Kauffman et David Crane par est vite devenue une série culte. Elle est même considérée depuis des années comme l’une des meilleures à avoir jamais été créées. L’intrigue du show raconte les aventures de six amis de Greenwich Village, à Manhattan. On y suit le quotidien mouvementé de Phoebe, Joey, Rachel, Chandler, Monica et Ross. Entre leur travail, situation amoureuse ou professionnelle… tout est prétexte pour que l’on retrouve les six amis dans des situations hilarantes.

Les six personnages principaux du show sont joués par Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Courteney Cox. Cette dernière fait régulièrement allusion à la série via son compte Instagram. Et elle vient de dévoiler une vidéo qui devrait faire plaisir aux fans.

Courteney Cox montre son talent au piano

17 ans après la diffusion du dernier épisode de Friends, la série passionne toujours autant les très nombreux fans qu’elle a accumulés au fil des années. Aussi, ceux-ci se montrent toujours contents lorsque l’un des six interprètes principaux du show y fait allusion, des années après la fin du tournage. Ils devraient donc apprécier le nouveau clin d’œil de Courteney Cox, l’interprète de Monica Geller, au show de David Crane et Marta Kauffman.

L’actrice a partagé sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle on peut la voir reprendre le générique de Friends au piano, accompagnée de son conjoint à la guitare. Et le résultat est assez impressionnant. L’interprète de Monica nous montre tout son talent au piano en reprenant parfaitement le célèbre générique, rapidement devenu culte au même titre que le show en lui-même.

À la fin de la vidéo, après que l’actrice et son compagnon ont fini de reprendre le générique, on peut même entendre la voix d’un homme à l’extérieur du cadre. Et Cox révèle qu’il s’agit en fait de Chandler. On peut se douter qu’il ne s’agit pas réellement de son interprète, mais plutôt d’un moment de la série enregistré, au vu de la qualité du son. Mais l’attention fera là encore certainement plaisir aux fans.

Un nouveau clin d’œil en attendant la réunion

Le nouveau clin d’œil à la série de Courteney Cox fera patienter les fans de Friends avant la future réunion du casting. Dernièrement, Lisa Kudrow, l’interprète de Phoebe, avait rassuré sur l’avancement du projet. La réunion devait à l’origine être dévoilée l’année dernière, mais avait été sérieusement retardée, comme la plupart des séries et films en 2020.

Friends © NBC

Mais selon Kudrow, on pourra donc bel et bien voir prochainement les six interprètes principaux de Friends se retrouver pour évoquer leurs souvenirs du tournage. On ne sait pas encore en quoi consistera exactement la réunion, puisqu’aucun détail précis n’a encore été donné.

Kudrow a simplement précisé qu’elle et ses cinq compères de la série ne rejoueraient pas leur rôle, sans pour autant donner plus de précision sur la nature du projet. Prévue sur HBO Max, la réunion tant attendue n’a pas encore de date de sortie.