Friends : David Schwimmer a une idée pour un reboot

Tous les fans de « Friends » espèrent qu’un retour de la bande d’amis aura lieu un jour. Mais plus le temps passe et moins cela semble probable. David Schwimmer, l’interprète de Ross, ne pense pas que ça arrivera mais il a une idée de ce qui pourrait marcher dans le cadre d’un reboot.

Durant 10 saisons, les personnages de Friends ont accompagné le public. La série, arrêtée depuis des années, a pourtant préservé toute sa bonne réputation et son aura culte. Les rediffusions fonctionnent encore et la pop culture n’a pas oublié ce programme. L’arrêt n’a pas été facile à encaisser pour tout le monde, et si le genre de la sitcom perdure, on ne voit pas quel autre titre peut prétendre à la même popularité que Friends.

Pour toutes ces raisons, les fans continuent d’espérer que les acteurs se réuniront un jour pour un retour. Mais si cela n’a jamais eu lieu avec un prolongement de la série, c’est probablement pour une bonne raison. Le risque d’abîmer le joyau n’est pas à exclure. Néanmoins, à la fin de l’année dernière, on a entendu parler d’une possible réunion des acteurs principaux sur la plateforme HBO Max. On ne saurait dire à quoi cela va ressembler mais inutile d’espérer une nouvelle saison/suite, ça n’arrive pas (normalement).

Dans une ère de recyclage intensif, une marque comme Friends peut-elle rester inexploitée ? On peine à le croire, même s’il s’agirait de toucher à un matériau tenu en très haute estime par le public. Au micro de The Guardian, David Schwimmer a quelques idées à distiller :

Peut-être qu’il devrait y avoir un Friends avec des acteurs noirs ou un Friends avec des asiatiques. Mais j’étais bien conscient du manque de diversité [dans la série originale] et j’ai fait pression pendant des années pour que Ross sorte avec des femmes de couleur. L’une des premières copines que j’ai eues dans la série était une femme américaine avec des origines asiatiques, et plus tard je suis sorti avec des femmes afro-américaines. C’était une volonté de ma part.

Un reboot de Friends, une entreprise risquée

Cette idée de diversité ne dénoterait pas dans le Hollywood actuel, où les inégalités raciales et sexuelles sont des sujets récurrents. Mais est-ce que Friends peut-être Friends sans Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler ? La réponse est non. Cette bande est si identifiée et tellement forte qu’utiliser cette marque sans eux serait une erreur qui pourrait coûter cher.

On peut, d’une autre part, se dire que se servir de la bannière Friends pour la lutte au nom de la diversité serait un noble geste, mais ça ne résoudra pas les manques du programme initial. Et ce ne sera pas faire un cadeau à ce reboot que de lui imposer cette étiquette en le vidant de ses figures majeures. Autant s’inscrire dans l’air du temps avec un titre original et inédit, un Friends-like, qui trouvera sa propre voie vers un impronosticable succès.