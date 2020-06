Friends : Jennifer Aniston et Lisa Kudrow évoquent des souvenirs en vidéo

Jennifer Aniston et Lisa Kudrow se sont retrouvées pour parler de Friends et de leurs projets respectifs. Une session légère et pleine de rires pour les deux actrices amies dans la vraie vie en attendant l'épisode spécial "Friends" attendu sur HBO Max.

Friends, une série toujours aussi culte

Les acteurs de Friends sont connus pour avoir joué des amis pendant 10 ans devant la caméra. Cependant ils sont aussi connus pour avoir maintenu cette amitié bien des années après la fin de la série. Les fans ainsi que tout le monde sur internet prennent un plaisir à disséquer chaque moment que les acteurs partagent sur les réseaux sociaux ou chaque nouvelle les concernant.

Pour ceux qui auraient raté le coche (on voit mal comment) la série Friends raconte les aventures de six amis vivant à New York. De l’amour, du rire, et surtout de l'amitié, Friends est devenue au fil des années une série culte. C’est aussi une des séries les plus appréciées par le public, de la jeune génération aux fans de la première heure. Au casting de cette série on retrouve Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry ainsi que Matt LeBlanc.

Lisa Kudrow et Jennifer Aniston offrent une réunion anticipée de Friends

Dans le cadre du numéro Actors on Actors de Variety, (une émission où deux acteurs s’interviewent ndlr) les interprètes de Phoebe et Rachel en ont profité pour parler de leurs projets respectifs. Pour rappel, Jennifer Aniston a récemment reçu un SAG Award pour sa performance dans la série The Morning Show. Lisa Kudrow, quant à elle, joue la femme de Steve Carrell dans la série Netflix Space Force.

C’est donc par vidéo interposée (confinement oblige) que les actrices se sont rappelé des souvenirs de la série Friends. Elles ont notamment évoqué leur première rencontre :

Jennifer Aniston: Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu’on s’est rencontrées ?

Lisa Kudrow: Oui je m’en souviens, à la première lecture.

Aniston: Tu te souviens de ce que je portais ?

Kudrow: Tu te souviens de ce que tout le monde portait.

Aniston: C’est vrai. Tu portais une tenue très Phoebe Buffay. Un haut en lin style hippie et tu avais plein de colliers et de coquillages. Tes cheveux étaient attachés en deux petites mèches blondes.

Les interprètes de Rachel et Phoebe ont également évoqué leur rapport à Friends aujourd'hui. Si Jennifer Aniston confesse regarder encore avec plaisir les épisodes, Lisa Kudrow quant à elle avoue n'avoir jamais regardé un épisode en entier, seulement des extraits :

Je ne regarde toujours pas le show car j'ai toujours l'espoir qu'un jour nous nous retrouverons et nous regarderons tous ensemble

Malgré ça, Lisa Kudrow avoue avoir gardé un excellent souvenir de la scène où elle découvre par hasard (depuis l'appartement de Ross) que Monica et Chandler ont une relation et qu'elle s'écrit "My eyes ! My eyes !"

Un épisode spécial Friends bientôt sur HBO Max

On l'a déjà évoqué à de multiples reprises : un épisode spécial Friends sera bientôt mis en ligne sur HBO Max, la plateforme de streaming de Warner Media (disponible aux États-Unis). Il ne s'agit pas d'un nouvel épisode mais plutôt d'une réunion non scriptée entre les acteurs. À ce sujet, les deux actrices ont déclaré :