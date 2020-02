Friends : le casting est en négociations très avancées pour un retour sur HBO Max

Vous avez aimé ? Partagez :

La guerre entre les plateformes fait plus que jamais rage, et la Warner semble décidée à frapper un grand coup avec la sienne : réunir le casting entier de « Friends » pour une réunion spéciale d’une heure. D’après les dernières informations, les négociations seraient très avancées.

Si Friends est l’un des programmes phares Netflix, la série change de main (seulement en Amérique) ! WarnerMedia a en effet racheté les droits d’un des shows les plus populaires de tous les temps pour la modique somme de 425 millions de dollars, afin de les diffuser sur HBO Max, sa future plateforme de streaming. Bon, c’est sur cinq ans, mais ça reste un très gros investissement. Et puisqu’on parle de cette nouvelle plateforme, sachez qu’on pourra aussi y trouver Harry Potter, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux ou encore South Park…

Si vous ne connaissez pas Friends, pas de panique : voilà en quelques mots l’histoire de ce programme feel-good et attachant. À New York, on suit les péripéties amicales, amoureuses, familiales et professionnelles d’un groupe de trois femmes et trois hommes, qui se retrouvent régulièrement au café Central Perk.

La série a connu un succès monstre, propulsant ses différents interprètes sur le devant de la scène. Alors que le show a tiré sa révérence en 2004, l’amour porté à Friends ne tarit pas.

Friends : le retour

D’après Deadline, Warner Bros. TV aurait fini par convaincre les six stars de la série, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry de reprendre du service. Mais attention, on ne parle pas d’une suite. Il s’agit plutôt d’une réunion non scénarisée diffusée sur HBO Max le temps d’une heure environ. Pourquoi ce choix ? Marta Kauffman et David Crane, les créateurs et producteurs du show, sont très clairs à ce sujet :

Le show parle d’un moment de la vie où vos amis sont votre famille.

Reprendre le programme maintenant ruinerait cette logique : les personnages ont changé, et les faire revenir dans une suite où un épisode spécial risquerait de ternir le souvenir de la sitcom, qui selon Kauffman et Crane est « imbattable« en l’état et souffrirait plus qu’autre chose d’un reboot. Il se murmure que les salaires des six acteurs pour cette réunion oscilleraient entre 3 et 4 millions de dollars.

On avoue être un peu déçu de la forme de ce revival, étant donné qu’une réunion de ce genre a déjà eu lieu par le passé. Surtout que les acteurs, à l’image de Matthew Perry il y a quelques heures, avaient bien fait monter la sauce en annonçant une « grande nouvelle ».