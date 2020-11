Friends : le livre de cuisine officiel est dispo et il va plaire aux fans !

Idée cadeau pour tous les fans de Friends : le livre de cuisine officiel est disponible ! À vous les recettes phares de la série comme le fameux diplomate à la viande de Rachel ou les cookies de la grand-mère de Phoebe.

Friends for Ever

Plus de seize ans après la diffusion du dernier épisode, Friends n'a rien perdu de sa superbe et demeure encore aujourd'hui l'une des séries les plus regardées en streaming, en grande partie grâce à Netflix qui a acquis les droits de diffusion, notamment en France.

Elle fait partie du panthéon des shows qui ont su traverser les époques sans prendre une ride, et qui continuent d'accueillir de nouveaux fans, en plus de ceux qui suivaient déjà la série au moment de sa diffusion.

En même temps, comment résister au charme fou de cette série, qui a su, comme Seinfeld avant elle, dépoussiérer les codes de la sitcom des années 1990, en mettant une bande d'amis célibataires new-yorkais au centre de l'intrigue ? Avec ses personnages attachants, son écriture géniale et ses guest stars inoubliables, Friends est une série qu'on aime regarder en boucle, encore et encore.

Friends : le livre de recettes officiel est disponible

On ne compte plus le nombre d'ouvrages et de produits dérivés sortis sur la série, mais cette année, c'est le livre de cuisine officiel qui a retenu toute notre attention.

Disponible depuis le 29 octobre 2020 au prix de 29,99 euros, ce bel ouvrage de 176 pages écrit par la cheffe américaine Amanda Yee et édité par Mana Books ravira les fans de la série, autant que les amateurs de cuisine.

En effet, on y trouve à l'intérieur, les recettes mythiques vues dans la série comme le célèbre diplomate à la viande de Rachel, le sandwich super moelleux de Monica, ou les cookies de la grand-mère de Phoebe. À côté de chaque recette, l'épisode dans laquelle elle apparaît est noté, et le livre est agrémenté de très belles illustrations.

Toutes les recettes sont rangées par catégories :

Les essentiels du placard de Monica

Le petit-déjeuner

Amuse-gueules et entrées

Accompagnements

Sandwichs

Pizzas et pâtes

Plats de résistance

Un dîner entre amis

Friandises et desserts

En plus de ces recettes, une carte des boissons, adaptée de quelques moments cultes de la série, est également proposée. Au programme : le café glacé de Gunther, le fameux Tiki Death Punch de Monica, Le Regina Phalange en hommage à Phoebe ou encore le Mademoiselle Chanandler Bong.

Mon espoir avec ce livre n’est pas seulement de renforcer notre amour pour Friends, mais aussi de développer les philosophies de la série : faisons preuve de pardon les uns envers les autres comme Rachel et Ross ; de générosité comme Chandler et Joey (sauf quand il s’agit de la nourriture : Joey pas partager son manger !) ; soyons loyaux comme Monica ; et sincères et rieurs comme Phoebe. Mais surtout, prenons plaisir à partager des repas avec nos amis. Amanda Yee.

peut-on lire en préambule de l'ouvrage.

Une parfaite idée cadeau si vous avez des fans de Friends dans votre entourage (ou si vous l'êtes vous-même !).