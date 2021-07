Friends : le sosie de Jennifer Aniston affole les fans sur TikTok

Un sosie de Jennifer Aniston fait le buzz en ce moment sur internet. Récemment, elle a repris une célèbre réplique de Rachel de "Friends" et la ressemblance est frappante !

Friends : presque pas une ride

Diffusée pour la première fois en 1994, la série Friends est un phénomène dont on mesure l'ampleur encore aujourd'hui. En effet, la série créée par Marta Kauffman et David Crane traverse les époques, et marque les différentes générations, une rediffusion à la fois. Si vous n'étiez pas (encore) au courant, la série suit les tribulations de six new-yorkais aux caractères bien trempés : Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey et Ross.

Friends © Warner Bros

Pendant 10 saisons, des millions de téléspectateurs ont suivi leurs aventures. Et la popularité de Friends est toujours au beau fixe aujourd'hui. Nous en avons encore eu la preuve avec Friends : les retrouvailles. En effet, l'émission spéciale diffusée en France sur Salto et TF1 a ému les fans de la première heure (nous y compris).

Le sosie de Jennifer Aniston affole les fans sur TikTok

Depuis quelques jours, c'est Jennifer Aniston qui crée l'événement sur TikTok. Ou plutôt son sosie. En effet, Lisa Tranel (she_plusthree sur le réseau social) possède des traits fortement similaires à ceux de l'interprète de Rachel. Ce que les fans de Friends n'ont pas tardé à remarquer. Consciente de cette ressemblance, Lisa Tranel n'a pas hésité à poster une vidéo dans laquelle elle reprend une célèbre réplique de Rachel.

Si vous connaissez suffisamment la série, vous aurez remarqué que la réplique provient de la saison 3. Il s'agit de la séquence au restaurant dans lequel travaille Monica, quand Rachel se plaint de son emploi. C'est dans cette même séquence qu'elle rencontre Mark, qui parvient à lui obtenir un travail chez Bloomingdale's.

La ressemblance est en tout cas frappante, que ça soit au niveau des yeux ou des expressions de visage.