Friends : le teaser de l'épisode spécial réunion dévoile la date de diffusion !

L'épisode spécial réunion de "Friends" approche à grands pas ! Découvrez un teaser tout en nostalgie, ainsi que la date de diffusion ! HBO Max a mis les petits plats dans les grands.

Friends : ils reviennent enfin !

Dix-sept ans après la diffusion du dernier épisode de Friends, les six colocs les plus célèbres du monde s'apprêtent à faire leur grand retour à la télévision. Pas pour une nouvelle saison de la série culte, ni pour un long-métrage (qui a longtemps été une rumeur) mais pour un épisode spécial réunion, non scripté (comprendre : non fictionnel). Mais pour contenter les fans, Warner Bros a mis les petits plats dans les grands.

Friends ©Warner Bros

En effet, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry et Matt LeBlanc sont retournés dans le célèbre studio où était tournée Friends. pour les besoins de l'épisode spécial. Dans ce studio, l'appartement de Monica a été reconstruit, tout comme de célèbres autres décors. Les acteurs partageront donc des souvenirs de tournage au milieu de lieux chers au coeur des fans. Et l'émission va jouer à fond la carte de la nostalgie !

Enfin un premier teaser et une date de diffusion

Annoncé sur HBO Max (la plateforme de streaming de Warner) depuis déjà un petit moment, la date de diffusion restait encore inconnue. Mais le premier teaser dévoilé ce jour (et disponible en tête d'article) la révèle : l'épisode sera en ligne le 27 mai prochain. Oui, déjà ! Il aura même un nom : The One Where We Get to See Our Favorites Back Together Again (Celui où nos personnages préférés se retrouvent une dernière fois). En France, nous ne savons pas encore quelle plateforme le proposera (même si Netflix possède encore les droits de diffusion de la série).

Friends the reunion ©Warner Bros

Ce premier aperçu est certes très court, mais les frissons apparaissent dès les premières notes de musique du générique de Friends. Nous voyons les six acteurs, de dos, s'avancer vers le plateau de tournage bras dessus, bras dessous. Le ton est donné : la nostalgie sera de mise pour cet épisode spécial, et les larmes aux yeux devraient pointer rapidement le bout de leur nez !

L'émission accueillera, en plus des six Friends, des invités. Des guests présents dans la série évidemment, mais aussi d'autres célébrités, toutes fans de la série. HBO Max a dévoilé la liste des heureux élus :

On retient évidemment en premier lieu Elliott Gould et Christina Pickles, qui interprétaient les parents de Monica et Ross, Tom Selleck, aka Richard Burke, James Michael Tyler (Gunther), Maggie Wheeler (Janice) ou encore Larry Hankin, qui interprétait le voisin du dessous de Rachel et Monica.