Friends : Lisa Kudrow révèle un détail qui l'agaçait sur le tournage

Lisa Kudrow, l'inoubliable interprète de Phoebe Buffay dans "Friends" a récemment fait une révélation étonnante sur le tournage de la série lors d'une interview donnée à Conan O'Brien.

Friends, la sitcom emblématique des années 90 et début 2000, reste l'une des séries télévisées les plus influentes et appréciées de tous les temps. Diffusée pour la première fois en 1994, la série a suivi les aventures de six amis vivant à New York : Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey et Phoebe. Avec un casting de talents exceptionnels comprenant Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, Friends a su captiver des millions de téléspectateurs à travers le monde.

Pendant dix saisons, la série a exploré les relations, les carrières et les défis personnels des personnages principaux, tout en offrant des moments de comédie inoubliables et des répliques devenues cultes. Le succès de Friends a non seulement propulsé ses acteurs vers la célébrité mondiale, mais a également laissé un héritage durable dans la culture populaire. La série a été récompensée par de nombreux prix, y compris des Emmy Awards, et continue d'être redécouverte par de nouvelles générations grâce à la diffusion en continu (si elle n'est plus disponible sur Netflix, il est encore possible de la voir sur une autre plateforme).

Récemment, Lisa Kudrow, qui a incarné l'excentrique et attachante Phoebe Buffay, s'est exprimée sur le podcast "Conan O’Brien Needs a Friend" au sujet de son irritation face aux réactions du public en direct sur le plateau de Friends.

"Vous gâchez le timing"

Vous l'ignoriez peut-être, mais les épisodes de la série culte étaient tournés en présence d'un public aux studios Warner Bros. Les rires que l'on entend lors des épisodes n'étaient pas pré-enregistrés, il s'agit des véritables réactions des spectateurs présents au moment du tournage, dans le public. Un dispositif qui, avec le recul, a causé quelques frustrations chez Lisa Kudrow

La comédienne a en effet partagé que les rires prolongés du public lors de certains moments qu'elle ne trouvait pas particulièrement drôles perturbaient le rythme de la série.

"Ce n'était pas une réaction honnête et cela m'irritait", a-t-elle déclaré, non sans sa pointe d'humour légendaire, tout en continuant : "Vous gâchez le timing du reste de l'émission. Il y a d'autres répliques !" Kudrow a également souligné la différence entre jouer devant un public de théâtre et un public de télévision, insistant sur le fait qu'une émission de télévision est destinée aux téléspectateurs à domicile. "Si c'était une pièce de théâtre, oui, riez autant que vous voulez. Je trouverai des moyens pour occuper mon personnage en attendant de continuer. Mais là, c'est filmé et je suis juste debout à attendre... C'est terrible."

La production de Friends pouvait parfois s'étendre sur six à huit heures pour un épisode de 30 minutes, avec de nombreuses prises nécessaires. Au fil des prises, le public cessait de rire, ce qui poussait les scénaristes à penser que le matériel ne fonctionnait plus, entraînant des réécritures et des prises supplémentaires. "Mais ça a marché la première fois !" a-t-elle souligné, suggérant que le rire de la première prise aurait pu être utilisé pour les suivantes.