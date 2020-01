Friends : quand Jennifer Aniston surprend les fans… au Central Perk

Vous avez aimé ? Partagez :

Rachel Green est revenue au Central Perk le temps d’une caméra cachée dans laquelle Jennifer Aniston a surpris des fans de Friends qui ont, pour certains, frôlé la crise cardiaque. Un nouvel indice que quelque chose se trame ? C’est très possible.

La série Friends est terminée depuis 2003 mais l’engouement qui l’entoure semble toujours aussi fort. En 2019 elle a même été le programme le plus regardé en streaming, ce qui a conduit Netflix a dépenser des millions de dollars pour conserver les droits de diffusion (si elle n’est plus disponible sur Netflix US, elle l’est toujours sur Netflix France, pour notre plus grand bonheur).

Friends : le prank génial de Jennifer Aniston

Les fans de Friends se comptent en millions, et partout à travers le monde. Pour beaucoup d’entre eux, la visite des plateaux de tournage de la série dans les studios Warner Bros à Los Angeles s’apparente à un pèlerinage. Les chanceux qui peuvent s’y rendre ont en effet le privilège de se retrouver au coeur du Central Perk, le célèbre café où se retrouvent les six amis, pour une séance photo assis sur une réplique du fameux canapé orange. Mais pour certains d’entre eux, cette visite a été tout particulièrement forte en émotions.

En effet, à l’occasion de sa récente venue dans l’émission d’Ellen de Generes, Jennifer Aniston, l’inoubliable interprète de Rachel Green, a piégé des fans sur le plateau du Central Perk, au moment où ces derniers se faisaient prendre en photo. Cachée derrière le canapé, elle a bondi pour surprendre les visiteurs, et certains ont bien failli défaillir, à l’image des cris stridents poussés par beaucoup d’entre eux. En même temps, à leur place, on aurait sûrement réagi de la même façon.

La séquence est à découvrir dans la vidéo ci-dessous :

Cette récente apparition, couplée au fait que Jennifer Aniston, ainsi que Courteney Cox partagent de plus en plus de souvenirs liés à Friends nous conforte dans l’idée qu’un revival est bel et bien probable, et qu’il ne devrait plus tarder à être officialisé par Warner. On miserait bien sur un épisode spécial à destination d’HBO Max, la future plateforme de streaming de Warner.