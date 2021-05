Friends : quels sont les épisodes les mieux notés de la série ?

"Friends" est une des séries les plus populaires du monde. Mais au fait, quels sont les épisodes les mieux notés de la série ? Découvrez le classement si dessous !

Friends : 1994 - 2021

Peu de séries peuvent se targuer d'avoir toujours autant de popularité, presque 30 ans après leur diffusion. Mais Friends en fait partie, elle est peut-être même la plus emblématique. En effet, en 2019, elle a été la série la plus regardée en streaming, notamment grâce à son arrivée sur Netflix. L'aura de sympathie qui entoure la série créée par Marta Kauffman et David Crane semble infinie. Mieux encore, les fans en redemandent. La preuve avec l'émission spéciale Friends : The Reunion diffusé le 27 mai dernier (et dispo sur Salto) et qui a battu des records d'audience. Il faut dire que les retrouvailles des six acteurs dans les décors de la série furent très émouvantes.

Quels sont les épisodes préférés des fans ?

Friends © Warner Bros

Ces retrouvailles ont également été l'occasion de revenir sur certains épisodes cultes de Friends. Les acteurs ont même rejoué quelques séquences mythiques de la série, et ont dévoilé leurs épisodes préférés. Sans surprise, The One With The Embryos (celui dans lequel les filles perdent leur appartement après le quizz) arrive en tête au sein de l'équipe. Mais en est-il de même pour les fans ? Découvrez ci-dessous le classement des épisodes de Friends les mieux notés sur IMDB.

L'épisode final en tête, le quizz en embuscade

Avec une moyenne de 9,7/10, l'épisode final The Last One (Ceux qui s'en allaient en VF) est le mieux noté de toute l'histoire de la série. Qui n'a pas pleuré devant la séquence finale de l'appartement de Monica vide, avec les six clefs posées sur la commode et le fondu au noir sur le cadre ? Déchirant.

En seconde position avec une moyenne de 9,7/10 (mais moins de votes comptabilisés), on retrouve The One Where Everybody Finds Out (Celui qui découvre tout, saison 5 épisode 14). Comme l'indique le titre, il s'agit de l'épisode dans lequel tout le monde découvre la relation entre Monica et Chandler, jusqu'alors connue uniquement de Joey. C'est dans cet épisode que Phoebe s'écrie "MY EYES !!" en découvrant depuis l'appartement du gros tout nu que Ross est sur le point d'acheter, Monica et Chandler en train de s'embrasser.

Ils ont d'ailleurs rejoué cette séquence lors de la réunion :

En troisième position, et comme mentionné précédemment, on retrouve The One With The Embryos (Celui qui gagnait les paris, saison 4 épisode 12) avec une moyenne de 9,6 sur 10. Après avoir perdu au quizz organisé par Ross, Rachel et Monica doivent laisser leur appartement aux garçons. Tout cela ne serait pas arrivé si Rachel avait répondu correctement à la question du nom qui apparaît sur le magazine TV (Miss Chanandler Bong). Une autre séquence à laquelle les acteurs ont rendu hommage lors de Friends : The Reunion :

Et ensuite ?

Découvrez ci-dessous le reste du classement qui compose le top 10 des épisodes de Friends les mieux notés :

S2 E14 : The One With The Prom Video (Celui qui a failli aller au bal)

S6 E 24 : The One With The Proposal (Celui qui faisait sa demande)

S8 E4 : The One With The Videotape (Celui qui avait fait une vidéo)

S8 E9 : The One With The Rumor (Celui qui avait fait courir la rumeur)

S4 E 23 : The One With Ross's Wedding part 2 (Celui qui se marie part 2)

S5 E8 : The One With All The Thanksgivings (Celui qui avait des souvenirs difficiles à avaler)

S7 E24 : The One With Monica And Chandler's Wedding part 2 (Celui qui a épousé Monica part 2)

Sans surprise, ces épisodes sont ceux qui représentent des moments charnières pour les couples phares de la série. The One With The Prom Video est celui dans lequel Ross et Rachel se remettent ENFIN ensemble après que cette dernière a vu la vidéo de lycée dans laquelle Ross s'était dévouée pour l'accompagner au bal de promo du lycée (elle est son homard !). Idem pour The One With Ross's Wedding, dans lequel Ross dit par inadvertance le prénom de Rachel à son mariage, au lieu de celui d'Emily et doit en affronter les conséquences. Dans The One With The Videotape, on assiste au moment où Rachel et Ross se sont remis ensemble, juste avant de concevoir Emma.

Friends © Warner Bros

Du côté de Monica et Chandler, The One With The Proposal est celui dans lequel ils se fiancent enfin après une journée remplie de rebondissements. Dans The One With All The Thanksgivings, on assiste au premier "je t'aime" de Chandler à Monica, lorsque celle-ci essaie de le faire rire en mettant une dinde sur sa tête. Enfin, l'inévitable mariage entre ces deux personnages chouchous du public dans lequel on apprend également que Rachel attend un bébé. Quant à The One With The Rumor, il s'agit de l'épisode avec Brad Pitt en guest star, pas besoin d'en dire plus !