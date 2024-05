Friends retirée de Netflix France le 1er juillet ? Pourquoi c'est plus que probable

Alerte générale : la série culte Friends pourrait quitter Netflix France le 1er juillet prochain. Et ça n'est pas vraiment une surprise avec l'arrivée en juin de la plateforme de streaming Max.

Friends : une valeur sûre de Netflix

Alors que Netflix ajoute des nouveaux contenus films et séries tous les jours, il y a également des valeurs sûres, présentes depuis plusieurs années, que les abonnés prennent plaisir à (re)découvrir. C'est le cas de la série Friends, immensément culte, qui est disponible sur Netflix en France depuis plusieurs années, et qui figure toujours parmi les séries les plus visionnées de la plateforme.

Il y a les abonnés qui la découvrent, mais la grande majorité de son audience vient de spectateurs qui aiment la visionner en boucle depuis des années. Ce phénomène est décrit comme de la "comfort TV" (de la "TV doudou"), dans laquelle les spectateurs se plongent pour se lover dans un cocon de nostalgie. Et avec Friends, il y a de quoi passer l'hiver bien au chaud avec ses 10 saisons et ses 236 épisodes.

Oui, on adore passer nos soirées en suivant les aventures de Rachel, Phoebe, Monica, Ross, Chandler et Joey, et même si la série est sortie il y a 30 ans, elle n'a pas pris une ride. Mais ce cocon de nostalgie pourrait bientôt disparaître.

Adieu Netflix, bientôt sur Max ?

Friends avait déjà été retirée du catalogue américain de Netflix en 2020, ce qui avait conduit à craindre que la France allait également perdre les droits de diffusion dans la foulée, ce qui n'a pas été le cas. La plateforme de streaming avait reconduit les droits de diffusion, et la série culte est toujours disponible en France à l'heure qu'il est. Cependant, un récent article du site bien renseigné What's On Netflix ? assure que Friends disparaîtra le 1ᵉʳ juillet prochain de Netflix en France ainsi que dans d'autres territoires.

Une information qui n'est pas étonnante sachant que la plateforme de streaming Max sera lancée en France et dans d'autres pays d'Europe en juin prochain. C'est en effet Warner Bros. Discovery (à qui appartient Max) qui possède les droits de diffusion de Friends. L'épisode spécial réunion avait d'ailleurs été diffusé sur cette plateforme aux États-Unis, et la série est également disponible dessus outre-Atlantique.

Max, qui n'avait pas encore été lancé en France, devrait donc récupérer les droits de diffusion de la série en juillet prochain. Il faudra par contre s'abonner à une nouvelle plateforme de streaming pour la (re)rererevoir.