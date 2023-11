Friends : cette scène coupée que vous n'avez sûrement jamais vue

La série "Friends" n'a pas encore révélé tous ses secrets, à l'image de cette scène coupée de la saison 1 dans laquelle les filles parlent des garçons et de comment elles les imaginent dans l'intimité.

Friends : celle qui cachait encore des surprises

Avec la récente disparition déchirante de Matthew Perry, l'inoubliable interprète de Chandler Bing, de nombreux fans (nous y compris) ont ressenti le besoin de se replonger avec nostalgie dans la série Friends. Et même si nous connaissons les épisodes par cœur, nous ne sommes pas à l'abri de tomber sur des surprises disséminées sur la toile.

En effet, de nombreuses scènes coupées de la série sont disponibles sur YouTube. Et si vous pensiez les avoir déjà toutes vues, il y en a une qui n'est pourtant pas très connue : celle où les filles disent ce qu'elles pensent des garçons. Cette scène fait partie de l'épisode quatre de la saison 1 de Friends.

Monica, Rachel et Phoebe font une soirée pyjama chez Monica, pendant que les garçons sont à un match de hockey. Alors qu'elles sont sur le balcon en train de siroter un cocktail après avoir regardé leur voisin (George Stephanopoulos) dans le plus simple appareil, elles commencent à discuter de Joey, Chandler et Ross :

Une scène coupée hilarante

Après avoir fantasmé sur George, Phoebe demande à Monica et Rachel ce qu'elles pensent de "leurs" garçons. Rachel se dit "gênée de parler de ça", et Monica insiste. Rachel dit alors que Joey est comme un de ces petits manèges pour enfants, dans lesquels il suffit de mettre une pièce, pour "lancer la machine". Phoebe répond qu'il pourrait la surprendre, et qu'une fois, il l'a aidée à "mettre son manteau" et qu'il était très "tendre". L'image est ensuite coupée avec Joey se débattant avec une machine à snacks à l'hôpital dans lequel Ross est soigné suite à son nez cassé pendant le match de hockey.

Phoebe enchaîne ensuite en parlant de Chandler, en disant qu'il est "réprimé" et qu'il a besoin d'être "séduit". Monica lui répond qu'à son sens, ça fait partie de son plan de séduction, et qu'il est "plus sophistiqué qu'il n'y paraît". Dans la scène suivante, on voit Chandler ridiculement déguisé tentant d'attirer l'attention de l'horrible secrétaire de l'hôpital.

Enfin, Phoebe dit que "Ross est sexy", au grand désespoir de Monica. Rachel renchérit, en disant qu'elle voit "très bien ce qu'elle veut dire par là" et qu'il est très "doux". Dans la séquence suivante, on voit Ross avec son nez cassé, tentant désespérément de boire. Rachel demande alors "vous l'imaginez au lit ?" ce à quoi Monica rétorque "non, vraiment pas", provoquant l'hilarité générale.

Le détail rigolo de cette scène coupée de Friends (qui aurait vraiment eu sa place dans l'épisode !) c'est que les filles parlent des garçons avec qui elles auront des histoires plus tard. Bien sûr, Rachel parle de Ross. Monica parle quant à elle de Chandler, et Phoebe de Joey. Même si ces deux-là n'ont pas eu d'histoire à proprement parler, c'est une relation amicale amoureuse, à laquelle ils font souvent référence.