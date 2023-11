Friends : Ceux qui ne devaient pas mourir

Pour tous les fans de "Friends", la mort de Matthew Perry (Chandler) a été un véritable éléctrochoc. Moi la première. Car avant d'être journaliste, je suis surtout une fan de la première heure de la sitcom. Et pour la première fois, j'ai pleuré la mort de quelqu'un que je ne connaissais pas.

Friends : la mort de Matthew Perry ou l'impossible réalité

« Matthew Perry est mort » c’est avec ces quatre mots que mon dimanche matin, et certainement le vôtre aussi, a débuté. « Matthew Perry est mort ». Non, c’est une blague. Pas lui, pas si tôt. Pas Chandler ! Le brouillard du sommeil se dissipant, j’ai dû rapidement m’empresser d’écrire un court article, car l’actualité ne tolère aucun délai. Et même en écrivant noir sur blanc la terrible nouvelle, mon esprit avait du mal à encaisser l’information.

Pourtant, Matthew Perry ne fait pas partie de ma famille, je n’ai même jamais eu la chance de le croiser dans le cadre de mon métier. Pourquoi alors est-ce que cette disparition m’affecte tant ? Et affecte tant de gens dans le monde ? Tout simplement, car Friends, Chandler, Monica, Rachel, Phoebe, Joey et Ross font partie de ma vie depuis plus de vingt ans.

Étant trentenaire, Friends a entamé son voyage dans ma vie à l'adolescence. Plus de la moitié de mon existence a été rythmée par leurs aventures. Ils m'ont aidée à perfectionner mon anglais, ils étaient présents dans les moments clés, joyeux et sombres. Friends était mon refuge.

"La fin d'une ère"

Comme un objet de réconfort que l'on garde près de soi, ils étaient mon rappel du "chez moi". À travers eux, je me sentais à la maison, peu importe où je me trouvais. Plus qu'une série, Friends incarne une époque, une capsule de temps chérie même si je ne l'ai pas vécue pleinement.

Friends c'est mes amis, ceux que je prends toujours plaisir à retrouver lorsque le monde extérieur m’égratigne un peu trop fort. Je me love dans ces répliques que je connais par cœur, et l’existence semble alors un peu plus facile à affronter, car ils sont là. I’ll be there for you.

Friends © NBC

Mais ce samedi 28 octobre, la disparition de Matthew Perry a ébranlé cet univers que je considérais comme intouchable. Friends, c’est un sanctuaire – un endroit où les drames de la vraie vie ne peuvent pénétrer. Matthew Perry et Chandler sont tellement indissociables que leur fusion parait presque magique. En perdant le premier, c'est comme si une fissure s'était formée dans cette bulle idéalisée, rappelant que même dans les mondes que nous chérissons le plus, l'inévitable réalité de la vie finit par nous rattraper.

Adieu Matthew, à tout de suite Chandler

Revoir constamment une série a son revers : elle cristallise les personnages dans un instant éternel, et par conséquent, leurs acteurs aussi. On finit par oublier que, comme nous, ils avancent avec le temps. La réunion spéciale de 2021, l'une des ultimes, voire la dernière apparition de Matthew Perry à l'écran, a révélé avec mélancolie l'empreinte du temps sur nos souvenirs.

Matthew Perry semblait avoir davantage ressenti le passage des années. Bien que sa vie n'ait pas été un long fleuve tranquille, notamment avec sa bataille contre ses addictions qu'il détaillait dans ses mémoires publiées en 2022, son regard conservait cette étincelle unique qu'il avait infusée à Chandler.

La disparition de Matthew Perry a ébranlé mon monde, tout comme celui de millions d'autres. Ce 28 octobre 2023, un sentiment universel s'est insinué en nous : la perte d'un vieil ami. Chandler incarnait le rire, certes, mais aussi la douceur, l'innocence et la maladresse. Il avait cette capacité innée à alléger les moments les plus tendus avec une simple phrase, à l'image de sa dernière réplique mémorable dans la série. Un moment teinté de tristesse dans l'histoire de la télévision, où, fidèle à lui-même, il nous a offert une dernière dose d'humour avant que la lumière ne s'éteigne.

J'espère qu'il savait à quel point il a permis d'alléger nos existences, alors même que la sienne était parfois lourde à porter.

Si notre retour à Friends sera désormais teinté d'une douce mélancolie, une chose est certaine : à chaque visite au Central Perk, Chandler sera toujours là.