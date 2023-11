Cette série sulfureuse récemment ajoutée sur Netflix cartonne

La série originale "Fugueuse", arrivée récemment sur Netflix, montre avec réalisme l'emprise d'une adolescente dans un réseau de proxénétisme, abordant sans détour des thèmes comme la sexualité, la manipulation et la prostitution.

Fugueuse, la surprise Netflix venue du Québec

Bien que cette série soit francophone, Fugueuse, création québécoise, s'apprécie mieux ici avec les sous-titres proposés par Netflix. En effet, il faut enjamber cette petite barrière de la langue pour apprécier en le réalisme, l'interprétation remarquable de son casting, Ludivine Reding en tête, et son traitement subtil des thématiques lourdes que sont la prostitution, le proxénétisme et la manipulation sexuelle.

Fanny Couture (Ludivine Reding) - Fugueuse ©Netflix

Véritable succès au Québec, Fugueuse y a été diffusée en deux saisons de 10 épisodes chacune, entre janvier 2018 et mars 2020. Achetée par TF1, la chaîne en a produit une adaptation française en 6 épisodes, avec notamment Romane Jolly, Sylvie Testud et Michaël Youn, diffusée en septembre 2021.

La première saison de la série originale est arrivée sur Netflix le 15 novembre 2023, et elle s'est rapidement installée dans le Top 10 Séries.

Ça parle de quoi ?

Fugueuse raconte l'histoire de Fanny (Ludivine Reding), une jeune adolescente de 16 ans à la vie normale. Elle a une famille aimante, un petit copain, mais rêve d'indépendance. Elle fait un jour la connaissance de Natacha qui, sous couvert d'amitié et de bons plans, est en réalité une recruteuse pour un réseau de proxénètes. Lors d'une soirée, elle rencontre Damien Stone, un jeune rappeur qui lui propose de tourner dans ses clips. Séduite par ce monde et ses opportunités, elle va alors tomber dans un engrenage infernal, jusqu'à être victime d'un viol collectif...

Fugueuse se raconte en deux temps : après la "fugue", où Fanny est retrouvée blessée par la police, qui va la prendre en charge. Elle va alors leur raconter son histoire, ce qui est l'autre temps de la série. Son histoire est terrible et racontée frontalement, avec des scènes intimes, de la nudité, et certaines séquences peuvent être difficiles à supporter. Aussi bien des scènes concernant directement Fanny, que celles où l'on voit ses parents, complètement désespérés et désarmés face à ce qui arrive à leur fille.

Une série qui a fait controverse

Histoire d'emprise, de criminalité, de sexualité très largement abusive, la série Fugueuse est un drame adolescent réaliste qui s'attache à fournir un portrait complexe d'une jeunesse blessée par un monde brutal, régi par des prédateurs qui utilisent et exploitent sans scrupules leurs proies. Ne souhaitant pas détourner le regard de la violence de son histoire, la fin de l'épisode 4 avait fait énormément réagir au Québec, avec sa représentation d'un viol collectif. Si la séquence est plus suggérée que montrée, elle n'en est pas moins glaçante.

Fugueuse ©Netflix

On retient notamment de Fugueuse, création de Michelle Allen, son écriture sensible et sa mise en scène dynamique. Aussi, l'interprétation intense de l'actrice principale Ludivine Reding, ainsi que celle de l'antagoniste de ce drame, Damien Stone, incarné par le chanteur et acteur Jean-François Ruel, sont au premier rang des qualités de cette série très réussie, qui a été récompensée de plusieurs prix audiovisuels québécois en 2018.