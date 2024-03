Furies : la série Netflix cartonne déjà. Une bonne nouvelle pour la saison 2 ?

En seulement 48h, la série "Furies" s'est imposée en tête du top Netflix. Elle s'est même offert le luxe de détrôner "Avatar : le dernier maître de l'air'. De quoi augurer le feu vert pour une saison 2 rapidement qui pourrait répondre aux interrogations laissées en suspens ? ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur la fin de "Furies" !

Furies : la nouvelle série française événement signée Netflix

La série Furies est la nouvelle création originale française signée Netflix. Porté par Marina Foïs et Lina El Arabi, ce nouveau show à l'action survitaminé se déroule à Paris. Lyna, une jeune femme, cherche à venger la mort de son père, et découvre l'existence de la Furie, une gardienne chargée de maintenir l'ordre au sein de l'Olympe, qui désigne les six familles à la tête du crime organisé parisien. Elle se met alors en tête de la retrouver, pour venger l'assassinat de son père. Mais elle tombe rapidement dans l'engrenage infernal qui entoure l'Olympe et la Furie et risque sa vie à chaque minute.

Les huit épisodes mettent en scène la lutte de Lyna pour faire éclater la vérité autour de sa famille alors qu'elle est choisie pour devenir la nouvelle Furie. La série se termine sur un cliffhanger, qui donne clairement un indice sur le désir des créateurs de sortir une saison 2.

Un carton d'audience

Arrivée sur Netflix ce vendredi 1ᵉʳ mars, Furies s'est d'ores et déjà imposée en tête du Top 10 de Netflix en France. Sa réalisation léchée et son ambition globale devraient également séduire au-delà de nos frontières, comme l'avait fait Lupin avant elle.

Les dernières minutes de la série semblent indiquer qu'une saison 2 est déjà envisagée. On rappelle que les six familles de l'Olympe ont été éliminées, et qu'un groupuscule appelé Damoclès règne désormais sur Paris. Dans les derniers instants de l'épisode final, on découvre le chef de Damoclès, de dos, qui fait comprendre à Lyna et Selma qu'elles travailleront désormais pour lui.

Mais une fin ouverte ne signifie pas nécessairement qu'une saison 2 sera commandée par Netflix, qui est très exigeant concernant ses programmes. Cependant, le démarrage en trombe de la saison 1 pourrait rapidement conduire la plateforme à annoncer rapidement une saison 2 à Furies. En effet, comme l'avait confié Fanny Herrero, la créatrice de la série Drôle, ce sont les résultats d'audience des premiers jours qui déterminent le renouvellement (ou non) d'une série Netflix.

On croise donc les doigts pour que ce succès se confirme, et donne lieu à une saison 2 de Furies.

Ce que nous pourrions voir dans Furies saison 2

Beaucoup de questions restent toujours en suspens à la fin de la saison 1 de Furies. La première est évidemment de savoir qui se cache derrière Damoclès et quelles sont les intentions de son chef. Ensuite, on attend toujours de découvrir la vérité sur la mère de Lyna, qui est toujours en vie, et cachée quelque part.

Si Lyna souhaite la retrouver, elle sait aussi que Selma a tenté de la tuer 25 ans plus tôt, et a massacré toute sa famille. Les relations entre les deux femmes vont donc s'avérer compliquées, si elles sont emmenées à travailler ensemble, et en même temps à rechercher Kahina, la mère de Lyna, pour des raisons bien différentes.

Enfin, si Selma a semble-t-il tué Driss (Mathieu Kassovitz), la série nous a appris à nous méfier des apparences. Et s'il était toujours en vie ?