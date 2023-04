Game of Thrones : ce spin-off en préparation depuis 7 ans arrive sur HBO

Après "House of the Dragon", HBO a annoncé un nouveau préquel de "Game of Thrones" toujours basé sur l'oeuvre de George R.R. Martin : "A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight (Le Chevalier Errant)". Elle se déroulera un siècle avant les événements de la série originale.

Game of Thrones n'était que le début

La série Game of Thrones, adaptée de l'oeuvre de George R.R. Martin reste encore à ce jour l'une des plus emblématiques (si ce n'est la plus emblématique) d'HBO. Alors une fois terminée, le network n'a pas dû aller chercher bien loin pour continuer d'exploiter la richesse de cet univers.

Ainsi, rapidement après la fin de la série, HBO a annoncé mettre en route différents spin-offs. Le premier, House of the Dragon, sur la dynastie Targaryen, a commencé sa diffusion à l'été 2022 et a été un franc succès. La seconde saison sera diffusée en 2024 et vient de débuter son tournage. Si d'autres projets sont actuellement en préparation (dont une série sur Jon Snow), un autre spin-off annoncé il y a plusieurs années, vient de passer à la vitesse supérieure.

Damon Targaryen - House of the Dragon © HBO

Le Chevalier Errant

Lors de la présentation de Max, la nouvelle plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery (anciennement HBO Max), l'entreprise en a profité pour dévoiler ses futurs programmes phares. Et parmi eux, elle a annoncé la mise en route de la série A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight (Le Chevalier Errant).

A Knight of the Seven Kingdoms © HBO

Toujours basé sur l'oeuvre de George R.R. Martin, ce préquel de Game of Thrones se déroulera près d'un siècle avant les événements de la série originale. Elle suivra les aventures de deux héros errant à Westeros : ser Duncan le Grand, jeune chevalier naïf mais courageux, accompagné de celui que l'on surnomme l'Oeuf, son fidèle écuyer. À cette période, les Targaryen siègent encore sur le trône de fer, mais les derniers dragons ont disparu. Ils croiseront la route de puissants ennemis et de dangereux obstacles sur la route de leur destin.

La première saison de ce préquel sera basée sur le premier roman court écrit par George R.R. Martin et paru en 1998. On y fera notamment la connaissance du prince Baelor Targaryen et son neveu, Aerion le flamboyant, alors qu'ils participent au Tournoi de Cendregué (Ashford Meadow en VO).

Ce nouveau show nous permettra d'en apprendre un peu plus sur la vie à Westeros à cette période. Les guerres familiales devraient alors rester en toile de fond, même si on croisera plusieurs membres des lignées célèbres.

George R.R. Martin en dit plus

Sur son blog, George R.R. Martin s'est réjoui de l'annonce de ce nouveau préquel de Game of Thrones :

HBO nous a donné le feu vert pour filmer une saison complète (pas seulement un pilote), probablement de six épisodes. Notre première saison sera une adaptation de la première des trois nouvelles publiées, "Le Chevalier Errant", l'histoire de la rencontre de Dunk et Egg lors du tournoi à Ashford Meadow. Le script du pilote est déjà écrit et il est génial. Il a été écrit par Ira Parker, qui a travaillé dans l'équipe de Ryan Condal sur House of the Dragon.

Également producteur exécutif, George R.R. Martin a également confirmé qu'il avait pour la première fois parlé de ce préquel à HBO en... 2016 :