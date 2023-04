House of the Dragon : le tournage de la saison 2 débute en image

Après le gros succès de sa première saison, "House of the Dragon" prépare sa suite. HBO a annoncé le lancement de ses prises de vues en partageant une première photo du plateau.

HBO prépare la suite de House of the Dragon

En août dernier, HBO a dévoilé les premiers épisodes de sa très attendue nouvelle série, House of the Dragon. Préquel de Game of Thrones, le show se déroule deux-cents ans plus tôt, et s’intéresse à la famille Targaryen au temps du règne du Roi Viserys. Alors que ce dernier n’a pas de fils, plusieurs successeurs potentiels luttent en coulisses pour accéder au trône.

Étant donné l’immense succès de Game of Thrones, House of the Dragon avait la pression avant sa sortie. Mais ses créateurs ont réussi leur pari. Le show a été l’un des plus gros cartons de l’année 2022. De quoi légitimer le lancement d’une saison 2, qui avait été annoncé très peu de temps après la diffusion des premiers épisodes de la série. Et ce nouveau chapitre vient de débuter son tournage.

Les prises de vues ont commencé

HBO a ainsi annoncé via son compte Twitter le lancement des prises de vues des nouveaux épisodes de House of the Dragon. Pour cela, la chaîne américaine a partagé une première photo. Et celle-ci représente l’un des éléments les plus iconiques de l’univers imaginé par George R.R. Martin : le trône de fer, que l’on peut voir ici de derrière.

Pour rappel, ce deuxième chapitre devrait être plus court que le premier. Il devrait être composé de huit épisodes au lieu de dix. La série aurait également été pensée sur trois ou quatre saisons. Mais l’univers de Game of Thrones pourrait aussi être étendu avec une nouvelle série. Car nous avons appris il y a quelques jours que HBO préparerait un nouveau préquel sur Aegon Targaryen, le fondateur de la dynastie des Targaryen. On verra si le projet est officiellement annoncé dans les prochains mois. On attend aussi que HBO communique la date de sortie de la deuxième saison de House of the Dragon, car celle-ci est pour le moment inconnue.