Game of Thrones : deux nouveaux préquels annoncés par HBO !

Fans de "Game of Thrones", réjouissez-vous ! Deux nouveaux préquels sont en développement chez HBO ! Le premier est basé sur le recueil "Chroniques du chevalier errant" et le deuxième sur la Rébellion de Robert ! Des personnages emblématiques devraient donc y faire leur retour.

Game of Thrones : le dragon aux œufs d'or

Il y a deux ans, beaucoup de spectateurs ont pleuré devant la fin de Game of Thrones. Certains parce qu'ils étaient mécontents du dénouement. D'autres furent simplement tristes de dire au revoir à l'une des séries les plus emblématiques du début du XXIe siècle. Pour réconforter tout le monde, HBO a rapidement annoncé que d'autres shows se passant dans l'univers merveilleux et sanglant de George R.R Martin seraient développés. On nous a d'abord parlé d'un premier nous racontant la genèse des marcheurs blancs avec Naomi Watts au casting. Malgré le tournage d'un pilote, il fut communiqué que le projet était abandonné.

Heureusement, comme les Sith, les idées de préquels vont par deux. On s'est donc réjouit de l'existence de House of the Dragon, qui prend sa source dans les tomes Feu et Sang écrits par Martin. On y suit les ancêtres de Daenerys, 300 ans avant sa naissance, dans ce que l'on appela à l'époque "La Danse des dragons", soit la guerre de succession à la dynastie Targaryen. Le casting a déjà bien avancé avec de jolis noms au générique.

Game of Thrones ©HBO

Paddy Considine, ignoble Père Hughes de la saison 3 de Peaky Blinders, y sera le Roi Viserys 1er. La rayonnante Olivia Cooke (Ready Player One, La Foire aux vanités, This is not a Love Story) incarnera Alicent Hightower, fille d'Otto Hightower, la Main du Roi, et considérée comme la plus belle femme des 7 Royaumes. À ses côtés, Matt Smith, (Doctor Who, The Crown) prêtera ses traits au prince Daemon Targaryen, frère cadet du roi Viserys et héritier du trône.

Ce show semblant sur de bons rails, il était temps pour HBO de nous offrir de grandes nouvelles pour la suite des aventures du royaume de Westeros.

Court toujours

Selon nos confrères de Deadline, HBO serait en effet en plein développement d'une série adaptée de Tales of Dunk and Egg. Cette série de romans courts est publiée par George R. R. Martin sporadiquement depuis 1998. Trois ont été édités jusqu'à présent.

L'histoire se déroule 90 ans avant les événements racontés dans Game of Thrones. On y suit Ser Duncan le Grand (Dunk) et son fidèle écuyer, Aegon Targaryen (l'Œuf). Ce dernier, malgré ce poste de sous-fifre, deviendra Aegon V Targaryen, le Roi des 7 Royaumes. Il donnera également naissance au tristement célèbre Mad King !

La série pourrait facilement tenir sur de nombreuses saisons puisque Martin a souvent affirmé qu'il avait une dizaine d'idées en plus en tête.

Stark, Mark 2 ?

Le deuxième projet, annoncé par Entertainment Weekly, va réjouir grandement les fans de Game of Thrones. Il permettrait en effet de faire revenir à la vie plusieurs des héros que l'on a adoré dans la série mère. Il serait basé sur La Rébellion de Robert, ou comment Robert Baratheon a monté une révolte contre les Targaryen, après que le Mad King ait prouvé une fois de plus qu'il méritait ce surnom pourtant peu flatteur.

Nous y découvrirons plus en détails certains passages seulement évoqués dans de légers flashbacks dans les dernières saisons de GOT, comme l'histoire d'amour entre Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen. Autre perspective excitante promise par cette adaptation, le retour de deux personnages très aimés des fans : Ned Stark, alors jeune guerrier intrépide, et Jaime Lannister avant qu'il ne devienne le régicide.

Game of Thrones ©HBO

Voilà de bonnes nouvelles pour l'avenir de la franchise Game of Thrones. HBO a en effet mis les bouchées doubles ces derniers mois pour trouver des idées. Elle a demandé à un pôle de sept scénaristes renommés, dont Bruno Heller le créateur de Rome, de leur pitcher des idées. C'est de cette concertation que sont nés ces deux nouveaux embryons de série.

Il faudra s'armer de patience avant de découvrir ces séries dans nos foyers. En attendant, les huit saisons de Game of Thrones sont disponibles sur OCS.