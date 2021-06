Game of Thrones : Elizabeth Olsen revient sur son audition pour jouer dans la série

Vous trouviez déjà qu’Emilia Clarke et Elizabeth Olsen partageaient quelques similitudes ? Vos impressions vont être confirmées par cette récente révélation de la star de "WandaVision". En effet, l’actrice avait tenté d’obtenir le rôle de Daenerys dans la série "Game of Thrones".

Le destin incroyable d’Elizabeth Olsen

Presque trois décennies plus tôt, le nom des Olsen était déjà connu à la télévision et au cinéma. En effet, durant les années 90, les sœurs jumelles Mary-Kate et Ashley cartonnaient dans la sitcom américaine La Fête à la maison. En ce temps-là, Elizabeth Olsen était très loin de disposer de la même notoriété. Tout juste est-elle apparue avec ses sœurs dans la série télévisée, ainsi que le téléfilm Deux jumelles dans l’Ouest.

La fille dans la voiture (Elizabeth Olsen) - Deux jumelles dans l'Ouest ©ABC

Alors que Mary-Kate et Ashley commencent petit à petit à délaisser le milieu du cinéma pour se consacrer à la mode, Elizabeth se révèle au début des années 2010 dans le film Martha Marcy May Marlène. Elle poursuit son ascension en multipliant les projets importants tels que Kill your Darlings, Old Boy et surtout Godzilla. Néanmoins, la consécration arrive en 2014 lorsqu’elle décroche le rôle de la Sorcière Rouge Wanda Maximoff pour les besoins des films du MCU. Devenue une figure majeure des Avengers, son personnage a même droit à une mini-série intitulée WandaVision, qui cartonne sur Disney+.

Elizabeth Olsen a aujourd’hui dépassé la notoriété de ses sœurs ainées. Pourtant, elle aurait déjà pu devenir une star en 2011.

Audition totalement loupée

Il y a dix ans, Game of Thrones débarquait sur les petits écrans du monde entier, révélant au grand public des acteurs jusqu’ici quasi-inconnus : Emilia Clarke, Kit Harington, Maisie Williams, Peter Dinklage ou bien encore Sophie Turner. Pourtant, le casting aurait pu être bien différent, comme en témoigne l’entretien récent d’Elizabeth Olsen dans le podcast Awards Chatter, réalisé par le magazine The Hollywood Reporter. Ainsi, l’interprète de Wanda Maximoff a confié avoir auditionné pour obtenir le rôle de Daenerys Targaryen. Est-ce que l’audition s’est bien déroulée ? Non, bien au contraire :

J'ai auditionné pour l'assistant du directeur de casting dans une petite pièce à New York, avec seulement une caméra braquée sur moi, et eux en train de lire le script. Je faisais le speech de Khaleesi quand elle sort du feu. C'était affreux. Je n'ai pas été rappelée.

En 2019, Elizabeth Olsen était déjà revenue sur cet incident, sur le plateau du talk-show Live with Kelly and Ryan. Elle avait d’ailleurs déclaré que ce jour-là, elle aurait voulu arrêter elle-même l’audition :

J’aurais dû en rester là. Aujourd’hui, c’est ce que je ferais si je vivais la même situation. Je leur dirais : Je ne pense pas que je vais rendre justice à ce rôle. J'espère que vous me rappellerez pour autre chose.

On connaît la suite : c’est Emilia Clarke qui a finalement été choisie, et qui a porté le personnage de Daenerys avec brio durant huit saisons. Quant à Elizabeth Olsen, elle a trouvé son bonheur chez Marvel Studios. Ironie du sort, d’ailleurs, les deux femmes collaboreront peut-être ensemble puisqu’Emilia intégrera le MCU via la série Secret Invasion, prévue sur Disney+ dans le courant de l’année 2022.