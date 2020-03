Game of Thrones : George R.R. Martin profite du confinement pour terminer le sixième roman

L’auteur des romans dont est tirée la série phénomène a enfin repris l’écriture de la suite de "Game of Thrones". Le nouveau livre, "The Winds of Winter", suivra les événements du dernier, déjà explorés dans la série, et devrait apporter plus de précisions à l’intrigue du show HBO.

George R.R. Martin a décidé de profiter de sa situation d’isolement provoquée par le coronavirus pour terminer l’écriture du nouveau roman sur l’univers de Westeros : The Winds of Winter. Il s’agit du sixième livre de la saga, après A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast for Crows et A Dance with Dragons. Ce dernier était sorti en 2011, la même année que la diffusion de la première saison de la série sur HBO.

Depuis, les 73 épisodes de Game of Thrones créée par David Benioff et D.B. Weiss ont été dévoilés, répartis sur 8 saisons. C’est à la fin de la cinquième que l’intrigue de la série avait rattrapé celle racontée dans les livres. Les scénaristes l’ont donc ensuite terminée en utilisant des notes de Martin, qui leur a indiqué la direction générale que devait prendre l’histoire. Alors que l’auteur avait déclaré que selon lui, 13 saisons seraient nécessaires pour développer toute l’intrigue des livres, Benioff et Weiss ont finalement décidé de la terminer en 8 saisons.

Game of Thrones : deux derniers livres pour apporter des précisions sur la fin

Comme souvent pour les livres dont sont inspirées des œuvres pour le grand ou petit écran, de nombreux détails supplémentaires devraient donc venir étayer l’histoire de la série dans les deux derniers livres de Martin (et la fin sera peut-être différente). Le roman sur lequel travaille actuellement l’auteur, intitulé The Winds of Winter, sera l’avant-dernier de la saga. Celle-ci se concluera avec A Dream of Spring, que Martin devra écrire après avoir fini celui-là.

Dans un message publié sur son blog, l’auteur a assuré à ses fans qu’il passait la plupart de son temps à écrire The Winds of Winter. S’il maintient la même cadence jusqu’à finir le livre, les fans devraient pouvoir le découvrir bientôt.

À la télévision, après la fin de la série en avance par rapport aux livres, HBO continuera de raconter des histoires du monde de Game of Thrones. Un spin-off a déjà été commandé par la plateforme. Intitulé House of the Dragon, il sera l’adaptation du roman prequel de Martin, Fire & Blood, centré sur les premiers pas de la maison Targaryen.

On ne serait pas surpris que d’autres spin-offs voient le jour si celui-ci venait à marcher. Ils pourraient pour la première fois être basés sur des scénarios originaux, inspirés de l’univers crée par Martin mais non basés sur des livres de l’auteur. Il faudra attendre la sortie de House of the Dragon, pas avant 2022, et sa réception, avant de savoir si HBO décide d’en commander plus.