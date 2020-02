Game of Thrones : une autre fin envisagée par George R.R. Martin ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Avis aux déçus de la fin de Game of Thrones. George R.R. Martin vous a peut-être entendus. Attention ! Cet article contient des SPOILERS sur la fin de Game of Thrones !

La fin de Game of Thrones, ce vaste sujet sur lequel se sont étripés des millions de spectateurs dès le générique de l’ultime épisode terminé le 19 mai 2019, va peut-être encore refaire parler d’elle. Ce petit malin de George R.R. Martin a en effet récemment déclaré que la fin des romans pourrait, contre toute attente, être différente de celle de la série.

Game of Thrones : vers une autre fin ?

Alors que les showrunners de Game of Thrones avaient confié en décembre dernier que la fin de la série était celle imaginée par George R.R. Martin (à savoir Bran sur le trône de fer), l’auteur des romans a confié à Esquire qu’il fallait s’attendre à une autre fin :

Les gens connaissent une fin, mais pas LA fin. Les créateurs de la série sont allés plus vite que moi, je ne m’y attendais pas.

On rappelle qu’il reste encore deux romans Game of Thrones à paraître, sans qu’aucune date de sortie n’ait été dévoilée. Martin avait dévoilé les grandes lignes du dénouement aux créateurs de la série au cas où il décède en cours de route. Fort heureusement, il est toujours bien vivant, et les réactions très mitigées des fans l’ont peut-être poussé à imaginer une fin un peu plus différente, ou en tout cas moins expéditive que celle de la série.

Car au final, ce ne sont pas forcément les événements en eux-mêmes qui ont fait grincer des dents les spectateurs, mais la façon dont ils ont été emmenés, parfois de façon très brutale, comme pour Daenerys. En effet, même s’il y avait eu, au fil de la série, des indices annonciateurs de sa folie, sa décision de brûler King’s Landing est arrivée, aux yeux de nombreux spectateurs, comme un cheveu sur la soupe et de façon très rapide comme si les showrunners avaient voulu bâcler cette fin pourtant si attendue (et on ne parle pas de sa mort). On peut aussi regretter la disparition trop rapide de l’armée des morts, balayée en un épisode, alors que les fans attendaient cet affrontement depuis des années.

Enfin, le choix de Bran comme Roi, peut sembler logique (après tout, il est le gardien de l’histoire de l’humanité), mais encore une fois, il est apparu très rapidement alors qu’il s’agit du choix le plus important de l’oeuvre de Martin.

Sans changer drastiquement la tournure des événements, on peut imaginer que l’auteur prendra peut-être plus de temps pour étoffer les enjeux narratifs de la fin de Game of Thrones, et plus particulièrement ceux qui entourent Daenerys Targaryen.