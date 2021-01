Game of Thrones : HBO développe une série animée dans l'univers de George R.R. Martin

HBO serait en train de développer une série d'animation dans l'univers de "Game of Thrones" pour son service de streaming HBO Max.

Game of Thrones : l'histoire sans fin

Game of Thrones, c'est un monde de fantasy d'une richesse incroyable créé par George R.R Martin. HBO a eu le nez creux en achetant les droits de l’œuvre il y a une décennie. La série qui en découla fut une des plus suivies de l'histoire de la télévision, et ce dans le monde entier.

Game of Thrones ©HBO

Quand le show s'est arrêté, des préquels ont été annoncés. On sait aujourd'hui que celui intitulé House of the Dragon a été commandé officiellement. Deux autres sont en développement avancé mais pas encore en production. Le premier est une adaptation des romans courts Tales of Dunk and Egg. Le deuxième reviendrait sur la rébellion de Robert Baratheon face au Roi fou.

On sait que la chaîne HBO a embauché de nombreux scénaristes qui leur pitchent en ce moment-même des idées de nouvelles séries. Nous apprenons aujourd'hui qu'elles pourraient prendre une forme différente.

Un monde en expansion

Selon nos confrères du Hollywood Reporter qui publient l'information, HBO serait en train de développer une série animée dans le monde de Game of Thrones. Le projet en est encore à ses tout débuts et les dirigeants de la plateforme de streaming HBO Max ont rencontré des auteurs pour écrire la série potentielle. Malgré son changement de formule en animation, le ton restera toujours proche de celui de la série originale. George R.R. Martin aurait lui aussi été approché pour ce projet.

Ce ne serait pas la première fois que l'univers de Game of Thrones ferait un voyage vers l'animation. Déjà, en 2017, plusieurs courts-métrages étaient sortis afin de raconter et faire un résumé des événements précédant la série. Les acteurs du show y prêtaient leurs voix à leurs personnages dessinés d'un trait assez somptueux.

C'est plus d'une heure de dessin animé qui était proposée. Faut-il y voir les prémisses de ce que HBO semble vouloir faire aujourd'hui avec la franchise ? Ce prolongement de l'univers de Game of Thrones en animation était en tout cas très prometteur. On vous laisse juger par vous-même et découvrir le résultat si vous ne l'aviez pas regardé à l'époque.

Quant à l'éventuelle série animée de Game of Thrones, elle pourrait arriver bien avant les préquels.

La valeur refuge ?

La production d'un tel programme est en effet bien plus rapide à lancer qu'une série en prises de vue réelles. Il faut peut-être même y voir là une manière pour HBO de proposer du contenu nouveau malgré la pandémie de Covid. Les tournages en live sont très compliqués en ce moment, et il faut pourtant rapidement injecter du sang neuf au catalogue du service HBO Max si la chaîne veut garder ses abonnés. Pourquoi pas donc des séries animées de leurs licences ?

Jurassic World : la colo du crétacé ©Netflix

Un fonctionnement que Netflix semble avoir adopté en avance. Le concurrent a par exemple déjà adapté la franchise Jurassic World avec le dessin animé Jurassic World : la colo du crétacé. Et les annonces dans ce sens sont nombreuses ces derniers temps avec le développement des séries The Witcher, Pacific Rim, Godzilla, King Kong et Tomb Raider.