Game of Thrones : les images du spin-off annulé fuitent en ligne

Avant House of the Dragon il y avait Bloodmoon Après la fin de sa série culte Game of Thrones en 2019, HBO a rapidement annoncé vouloir poursuivre l'aventure avec plusieurs spin-offs se déroulant dans le même univers. Le premier à avoir été mis en chantier était celui un temps nommé Blood Moon, et consacré aux Marcheurs Blancs. Se déroulant environ 8000 ans avant les événements de la série originale, ce projet devait relater la fameuse "Longue Nuit", période sombre de l'histoire de Westeros, au cours de laquelle les Marcheurs Blancs ont attaqué les Hommes pour la première fois (elle est également appelée la "Guerre de l'Aube"). En plus de cet arc narratif, ce préquel devait également s'intéresser aux prémices des familles phares de la série mère, comme les Stark, ou la maison Castral (d'où descendent les Lannister). Hélas, après le tournage du pilote, qui a tout de même coûté 30 millions à HBO, la chaîne a décidé de ne pas lui donner le feu vert, et Bloodmoon est donc mort dans l'œuf. Le patron d'HBO avait déclaré en 2020 que cette décision avait été prise en raison de la trop grande partie de l'histoire à imaginer (aucun roman de George R.R. Martin ne rentre en détails dans cette période) et qu'ils préféraient se concentrer sur les œuvres déjà existantes, comme House of the Dragon, le premier spin-off de Game of Thrones, à avoir été diffusé, et basé sur les romans Feu et Sang de Martin. Des images fuitent en ligne Cinq ans après l'annulation de Bloodmoon, des images du tournage du pilote ont enfin été dévoilées par une maquilleuse qui travaillait sur le projet. On y découvre Naomi Watts dans un superbe costume doré. D'après les premières informations révélées, elle interprétait une membre de la famille de la maison Castral, et s'apprêtait à épouser un membre de la famille Stark, à Castral Roc. Découvrez les images ci-dessous :