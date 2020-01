Game of Thrones : HBO explique pourquoi le préquel sur Les Marcheurs Blancs a été annulé

Vous avez aimé ? Partagez :

Dans un récent entretien accordé à Variety, le directeur des programmes d’HBO a dévoilé les raisons de l’annulation du préquel de Game of Thrones sur les Marcheurs Blancs avec Naomi Watts. Découvrez toutes les infos ci-dessous.

Avant même la fin de la série, HBO avait annoncé vouloir poursuivre l’aventure Game of Thrones sur le petit écran grâce à plusieurs préquels. Une manoeuvre habile et tout à fait compréhensible, lorsque l’on connaît le raz-de-marée d’audiences qu’a provoqué la série adaptée de l’oeuvre de George R.R. Martin. Non, HBO ne veut pas laisser s’échapper sa poule (ou plutôt son dragon) aux oeufs d’or de sitôt. Le premier préquel à avoir été annoncé était celui basé sur Les Marcheurs Blancs avec Naomi Watts, se déroulant environ 8000 ans avant les événements de Game of Thrones, pendant la première Longue Nuit. Un projet qui nous avait vraiment mis l’eau à la bouche tant les multiples arcs narratifs qu’il pouvait aborder étaient passionnants.

Trop éloigné de Game of Thrones ?

Hélas, après avoir visionné le pilote tourné l’été dernier, HBO a décidé de ne pas donner suite à ce préquel piloté par Jane Goldman. Une immense déception pour de nombreux fans, heureusement rattrapée quelques heures plus tard, avec l’annonce de la série préquel House of the Dragon basée sur l’histoire des Targaryen qui devrait arriver en 2022 sur nos écrans.

Lors d’un entretien donné à Variety, Casey Bloys, le directeur des programmes d’HBO a expliqué les raisons qui les avaient poussés à ne pas commander le préquel sur les Marcheurs Blancs, pourtant bien avancé :

Les pilotes de séries, des fois ça marche, et des fois ça ne marche pas (…) ce préquel était situé 8000 ans avant Game of Thrones, donc ça impliquait énormément d’inventions. Ce qu’il y a de bien avec House of the Dragon est qu’il y a un texte de George dessus pour nous guider. Ça n’était pas le cas du premier, et ça représentait un énorme challenge à relever pour créer un nouvel univers (…)

Sans mettre le doigt sur un problème en particulier, HBO avoue que l’univers abordé par Jane Goldman ne les a pas convaincus, et qu’il devait être trop éloigné de la série-mère. Une raison qui peut se comprendre étant donné que le network américain cherche avant tout à attirer l’audience de Game of Thrones pour ces futurs préquels. Si l’univers est trop éloigné, les fans n’y trouveront pas leur compte.

On imagine qu’à l’inverse, House of the Dragon doit rester fidèle à l’univers de George R.R. Martin, et qu’il devrait donc séduire les fans. Nous en tout cas on a hâte de découvrir les immenses dragons des ancêtres de Daenerys Targaryen !